100 دولة تشارك في «قرية الاستثمار» بمنتدى «الأونكتاد» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت 100 دولة مشاركتها في فعاليات المعرض الاستثماري المتخصص «قرية الاستثمار»، الذي يقام ضمن الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي «الأونكتاد»، الذي ينظم في أبوظبي، تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر .

وتسلط «قرية الاستثمار»، الضوء على فرص التنمية المستدامة في دولة الإمارات والساحة العالمية، من خلال استعراض المشاريع والمبادرات التنموية المستدامة، وزيادة فرص العمل ودعم التعاون والتواصل بين المشاركين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، القادر على مواجهة الصعوبات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والجيوسياسية.

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