سوق دبي الحرة تحصد اثنتين من «جوائز فرونتير»

المصدر: دبي - البيان

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فازت سوق دبي الحرة باثنتين من «جوائز فرونتير» المرموقة، خلال حفل توزيع الجائزة أقيم مؤخراً في فندق كارلتون بمدينة كان الفرنسية، حيث نالت السوق جائزتها الأولى في فئة «بيبول آند بلانيت: بطل التنوع والشمول»، بينما حصدت جائزتها الثانية عن طريق كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الذي فاز بـ«جائزة بايونير فرونتير».

وقد احتفى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، بالجائزتين.

وأقيم حفل توزيع «جوائز فرونتير»، التي غالباً ما تُوصف بأنها أوسكار صناعة تجزئة السفر، بالتزامن مع انعقاد «المعرض والمؤتمر السنوي للجمعية العالمية للأسواق الحرة»، وتحتفي جوائز «فرونتير» بالابتكار والإبداع والتميز في مجال تجزئة السفر، وقد حصدت السوق الحرة جائزة «بيبول آند بلانيت: بطل التنوع والشمول» تقديراً لالتزامها وجهودها البارزة في دعم التنوع والشمول، وتوفير فرص متساوية، إلى جانب استثمارها في رفاهية موظفيها وتنميتهم، بينما نال ماكلوكلين «جائزة بايونير فرونتير» في إصدارها الأول، تقديراً لقيادته المميزة لسوق دبي الحرة خلال الـ 40 عاماً الماضية.

وقال كولم ماكلوكلين: «حصولنا على اثنتين من جوائز «فرونتير» إنجاز يتوج العمل الجاد والدؤوب لجميع أفراد فريق العمل، ويجسد حرصنا الدائم على نجاح عمليات السوق التي تولي عملاءها وموظفيها اهتماماً ورعاية بالغين، كما سررت بحصولي على «جائزة رواد فرونتير» في نسختها الأولى، مع استكمالي 40 عاماً من العمل بالسوق.

وأشكر المنظمين ولجنة حكام الجائزة على التكريم، الذي يشكل بداية رائعة لاحتفالاتنا بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيس السوق». وفازت السوق بـ 21 جائزة من «جوائز فرونتير»، منذ 1985، بما في ذلك 10 جوائز في فئة «أفضل متجر تجزئة ضمن مطار للعام»، و4 جوائز في فئة «أفضل حملة تسويقية للعام»، والكثير غيرها.

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