تعزيز الأمن الغذائي العربي بـ 56 شركة ومشروعاً

المصدر: دبي - البيان

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نجحت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، في تعزيز الأمن الغذائي بالدول العربية، من خلال المساهمة في إنشاء 56 شركة ومشروعاً، منها 36 شركة قائمة، و20 مشروعاً قيد التأسيس والتنفيذ، وتتوزع شركاتها جغرافياً في 21 دولة عربية.

وقال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: إن الهيئة العربية تحرص على زيادة الاستثمارات الزراعية بالسعودية وذلك بالاستفادة من الموارد الزراعية وما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري جاذب وقطاع خاص فاعل.

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