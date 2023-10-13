«دبي للسلع» يفوز بجائزة أفضل منطقة حرة في العالم

المصدر: دبي - البيان

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حصل مركز دبي للسلع المتعددة على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2023» من مجلة «إف دي آي»، التي تصدر عن صحيفة «فاينانشال تايمز»، وذلك للعام التاسع على التوالي، محققاً بذلك رقماً قياسياً في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وتولى فريق التحرير في صحيفة «فايننشال تايمز»، ولجنة من الحكام المستقلين تقييم إجمالي 69 مرشحاً، وفقاً لمجموعة شاملة من المعايير، تم تحديثها هذا العام لزيادة نطاقها وصعوبتها

ونظراً لتركيز مركز دبي للسلع المتعددة بشكل رئيسي على زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والمساهمة الكبيرة بنسبة 11% في الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي فقد حصل المركز على درجات تقييم عالية، بشكل خاص في هذين المجالين. وقد حصد المركز جوائز أخرى عدة شملت:

أفضل منطقة حرة للعام– على مستوى الشرق الأوسط

أفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية– على مستوى العالم.

أفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية– على مستوى الشرق الأوسط.

أفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة– على مستوى الشرق الأوسط.

جائزة التميز في ممارسات الحوكمة– على مستوى العالم.

جائزة التميز في تطوير البنية التحتية– على مستوى العالم.

مكانة

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن النجاح المستمر لمركز دبي للسلع المتعددة هو شهادة على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فبفضل توجيهاته ودعمه رسخ المركز مكانته منطقة عالمية رائدة للتجارة والأعمال والاستثمار، ولم يأت هذا النجاح والسمعة القوية من فراغ، فقد طور المركز على مر السنين ببنية تحتية وطنية حديثة، وخصوصاً خطوط نقل متعددة الوسائط ومراكز لوجستية، متجاوزاً بذلك التوقعات، ليصبح وجهة عالمية رائدة لفئات عدة من السلع، عدا عن كونه يسهم حالياً بنسبة 11% من الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي».

ويعتبر 2022 العام الأكثر نجاحاً لمركز دبي للسلع المتعددة على الإطلاق، حيث اجتذب 3,049 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة التابعة له، وأعقب ذلك أداء مماثلاً تقريباً لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2023، حيث سجل المركز 1,469 شركة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 23,000 شركة.

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