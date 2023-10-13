مؤشر سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4050 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«الإمارات دبي الوطني»، في جلسة أمس، بسيولة 160.97 مليون درهم، بـ52 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 309 ملايين درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي أمس، بدعم سهم «الإمارات دبي الوطني»، الذي ارتفع بأكثر من 1.1 %، وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 4057.2 نقطة، منخفضاً بـ0.61 %.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 81.2 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مغلقاً عند سعر 7.67 دراهم.

وقاد سهما «الوطنية للتأمينات العامة»، و«أرامكس» ارتفاعات 7 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 8.1 و1.2 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 0.7 %، و«إعمار للتطوير» 0.3 %، و«دبي التجاري» 0.2 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 15.55 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 123.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 108.3 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9591.89 نقطة، متراجعاً بـ0.58 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم «الشارقة للأسمنت» 9.1 %، و«بالمز الرياضية» 4.2 %، و«البنك التجاري الدولي» 3.4 %، و«أدنوك للتوزيع» 1.4 %، و«العالمية القابضة» 0.25 %.

وحصد سهم «ملتيبلاي» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 255.9 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة قاربت 210.2 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 109 ملايين درهم، ليغلق عند 19.5 درهماً.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و309 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.334 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.7 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.449 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.765 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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