دبي تستضيف قمة «عالم هادف» 7 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي الدورة الأولى من أعمال قمة «عالم هادف» التابعة لـ«غاية»، شركة الاستشارات الإماراتية التي تتبنى استراتيجية «من الهدف إلى التأثير»، وذلك تحت رعاية وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع «مجرى»، وهو صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وتبدأ القمة أعمالها في الفترة من 7-8 نوفمبر المقبل تحت شعار «صعود اقتصاد عالمي مؤثر».

وستقام هذه القمة بصفة سنوية، مع تبادل مواقع استضافتها بين الإمارات وبلدان مضيفة أخرى متنوعة، بما يؤكد التزام شركة «غاية» بتبني توجه عالمي للاتصال المتبادل.

ويتم تخصيص القمة الافتتاحية لتحويل مشهد الشركات والاستدامة، بدءاً من الهدف، كما تسعى القمة إلى دعم دور القطاع العام الإماراتي في الاستدامة العالمية، وتعزيز المناقشات حول الشركات باعتبارها قوة للخير.

والتأكيد على استثمار التأثير وخريطة طريق «مجموعة العشرين»، فضلاً عن تحفيز الريادة الهادفة والعمل المناخي. وتهدف أيضاً لإلهام القادة والمؤسسات للالتزام بتعهد «عالم هادف»، والاعتراف بالدور المهم الذي تضطلع به المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التقنية في الإمارات، وتأسيس اتفاقيات شراكة مؤثرة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات للشركات الموجهة بالهدف.

وقالت روبرتا كالاريز، مؤسسة شركة «غاية» ورئيستها التنفيذية: «يسعدنا أن نعلن عن تنظيم الدورة الأولى لقمة «عالم هادف». ثمة فرصة متميزة متاحة أمام الشركات والأعمال التجارية لتحقيق التوازن بين الربحية من جانب، والرعاية المجتمعية والبيئية من جانب آخر».

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