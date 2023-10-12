«أيه دي سي كوربوريشن» توافق على الاندماج مع «المتحدة للطباعة والنشر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «أيه دي سي كوربوريشن» عن موافقة جمعيتها العمومية على الاندماج مع شركة «المتحدة للطباعة والنشر»، وكذلك على صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة التي تم الإعلان عنها سابقاً في 19 سبتمبر الماضي.

ووافق مساهمو «أيه دي سي كوربوريشن» في اجتماع الجمعية العمومية على إصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر إصدار قدره 10 دراهم للسهم الواحد لشركة «القابضة»، مقابل قيام «القابضة» بتحويل جميع أسهم رأس المال المصدر لشركة «UPP» إلى «أيه دي سي كوربوريشن». وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر قدره 10 دراهم للسهم الواحد وبقيمة ااسمية قدرها 2.50 درهم للسهم الواحد، وسيتم سدادها بالكامل.

وكان قد تم الانتهاء من بناء سجل أوامر الاكتتاب للاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة في 3 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تقوم شركة «أيه دي سي كوربوريشن» بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر 10 دراهم للسهم الواحد لمكتتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

وسيتوفر لدى «المتحدة للطباعة والنشر» مبلغ نقدي قدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة.

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