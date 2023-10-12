"أبوظبي للمحاسبة" يستعرض أحدث مبادراته المبتكرة خلال "جيتكس 2023"

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أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن مشاركته في فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2023،" الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة تحت شعار "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: تحويل المحاسبة والتدقيق"، من خلال إطلاق عدة مبادرات تكنولوجية تؤكد تفاني الجهاز في تمكين مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة في الإمارة.

وأعرب محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسَّسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة، عن أهمية مشاركة الجهاز في أحد أهم الملتقيات التكنولوجية في المنطقة لأنه يوفر فرصة مثالية للأفراد لاستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف العلوي: "إن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دورا هاما في تشكيل عمليات التدقيق، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا الإستراتيجيين لدفع عجلة التحول الرقمي في مجال المحاسبة والتدقيق، ما يضمن أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي والبيانات للحفاظ على الأموال العامة.

ويسمح لنا المعرض بمشاركة مبادرات جهاز أبوظبي للمحاسبة وإلقاء الضوء على الدور الريادي لتلك المبادرات وإظهار كيفية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التدقيق والمحاسبة في الإمارة".

وتهدف المبادرات المبتكرة لجهاز أبوظبي للمحاسبة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للأموال والأصول العامة وحمايتهما عبر منصاتٍ تقنية رائدة تُشكّل مستقبل الحوكمة في مجال المحاسبة والتدقيق، مما يرسّخ مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة في الجهات الخاضعة في إمارة أبوظبي.

وتتواءم مشاركة جهاز أبوظبي للمحاسبة في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2023" مع إستراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي، وفقًا لتصور الإمارة وريادتها في المجال وكونها المحرك الرئيسي الذي يدفع مستقبلها الرقمي.

كما يلتزم الجهاز بإستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، التي تسعى إلى تضمين الجوانب الرقمية في إستراتيجيات الحكومة الشاملة. ويمتد هذا النهج الشامل على ثمانية أبعاد : التعزيز الشمولية، والمرونة، والتناسب مع العصر الرقمي، والتركيز على احتياجات المستخدم، والتصميم الرقمي، وقطاع عام يعتمد على البيانات، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.

ومع اقتراب انطلاقة فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2023"، دعا جهاز أبوظبي للمحاسبة الجمهور للاطلاع على المبادرات الرائدة التي سيتم طرحها في المعرض والتي لا تقتصر على إحداث ثورة في القطاع فحسب، بل ستعزز أيضًا الدور المحوري للجهاز في قيادة رحلة التحول الرقمي للإمارة في مجال التدقيق وحماية الأموال العامة.

جدير بالذكر أن جهاز أبوظبي للمحاسبة سيشارك في معرض جيتكس ضمن جناح حكومة أبوظبي الذي يجمع تحت مظلته أكثر من 30 جهة حكومية من إمارة أبوظبي، متحدين تحت شعار "نقود المستقبل الرقمي".

ويُسلط الجناح الضوء على أجندة حكومة أبوظبي الرقمية، التي تتضمن 5 محاور أساسية: الخدمات الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والحلول الحكومية، والأمن السيبراني ومنظومة العمل الرقمية.

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