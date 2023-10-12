«لومبارد أودييه» يؤكد مكانة دبي كمركز للاستثمارات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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استضاف بنك «لومبارد أودييه» السويسري فعاليات «يوم الاستثمار» الأول له في دبي. جمع الحدث خبراء ماليين وقادة القطاع بهدف استكشاف أبرز التداخلات الحاسمة بين الاستدامة والتحول الاقتصادي. وقدم الحدث رؤى عميقة حول مكانة دبي المهمة كمركز للاستثمارات والابتكار على الساحة الاقتصادية العالمية.

وتتزامن فعاليات «يوم الاستثمار» مع ذكرى مرور 50 عاماً على وجود «لومبارد أودييه» في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل خطوة كبيرة ضمن خططها لتوسيع حضورها في المنطقة. وقد شهد الحدث مشاركة العديد من الشخصيات والضيوف البارزين، من بينهم ساهية أحمد، الرئيس التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وديبا راجا كاربون، نائب رئيس هيئة تنظيم الأصول الرقمية بدبي.

وشهد «يوم الاستثمار» مناقشات وحوارات، استعرضت العديد من وجهات نظر الفريدة، حول كيفية قيام المستثمرين بالاستفادة من فرص التحول البيئي والتعامل بحنكة مع الشكوك المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية وتغير المناخ والتقدم التقني.

وقال سامي شار، كبير الاقتصاديين في «لومبارد أودييه»: على الرغم من التحديات التي نراها اليوم، إلا أننا قمنا في 2023، بتحديد الفرص المثمرة التي تقدمها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير مؤشرات المشهد المتطور لقطاع النفط، إلى جانب تعديلات السياسة النقدية، إلى انتعاش محتمل في العام 2024.

وستستمر الفوائض المالية القوية والاحتياطيات الوفيرة لدول المنطقة في تعزيز الاستقرار ودعم الاستثمار بوجه عام. كما ستحقق دول مجلس التعاون الخليجي تقدمها من خلال دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.

وقال الدكتور مايكل أوربان، كبير استراتيجيي الاستدامة في لومبارد أودييه: بينما يشهد العالم تحولات اقتصادية سريعة نحو الاستدامة، تتسلط الأضواء بقوة على دبي خلال الفترة المقبلة، حيث تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، حيث لم تعد الاستدامة خياراً من خيارات الرفاهية، بل أصبحت قناعة استثمارية وضرورة أساسية. وتعد اليوم قوة دافعة لصياغة شكل الاقتصادات العالمية.

ومع اقترابنا من موعد انعقاد مؤتمر المناخ، فإن دمج الأهداف المناخية مع ضرورات الأمن الغذائي والطاقة، يمثل مشهداً مقنعاً مليئاً بالفرص والمخاطر بالنسبة للأسواق المالية. ومن هنا نعتقد أن مستقبل الاستثمار يكمن في التوافق مع مبادئ ومعايير الاستدامة.

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