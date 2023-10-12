1.6 مليار درهم حجم التصرفات العقارية بعجمان في سبتمبر

المصدر: عجمان – وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان، تسجيل 1055 تصرفاً عقارياً خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

تجاوز حجم التداول 983 مليون درهم من إجمالي 834 عملية تداول وشهدت منطقة «الزاهية» أعلى قيمة مبايعة بـ 79.5 مليون درهم. وأكد المهندس عمر المهيري مدير عام الدائرة، أن النتائج القياسية التي يحققها القطاع العقاري تبرز قوة الأداء الاقتصادي في الإمارة، وتعكس الثقة التي تتمتع بها عجمان لدى المستثمرين بفضل البيئة الداعمة للأعمال والتطور المستمر للبنية التحتية، وهو ما يعزز مكانتها وجهة رئيسية للمستثمرين في ظل البيئة الداعمة للأعمال والقوانين المشجعة والمحفزة للاستثمار.

وأظهر التقرير العقاري الشهري للدائرة إلى أنه في سبتمبر وحده تم تسجيل 138 عملية رهن بقيمة إجمالية فاقت 444 مليون درهم. وجاءت أعلى قيمة رهن بـ 95.4 مليون درهم في منطقة «العالية» وحل حي «الزاهية» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الحليو 2» على التوالي، فيما تصدر مشروع «أبراج المدينة» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «مدينة الإمارات» و«عجمان ون».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز