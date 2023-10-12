المعرض الوطني للتوظيف ينطلق 17 أكتوبر في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات النسخة الـ25 من المعرض الوطني للتوظيف، أحد أهم الأحداث المتخصصة بالتوظيف على مستوى الدولة والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

ويشهد الحدث مشاركة كبيرة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تسعى لاستقطاب الشباب الإماراتي الطموح للعمل في دوائرها ومن ضمنها، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ودائرة الموارد البشرية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وهيئة الشارقة للكتاب، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وجمعية الشارقة التعاونية، والعديد من الجهات الحكومية، والتي ستستقبل طلبات الباحثين عن عمل والراغبين بالانخراط بقطاعات الأعمال المختلفة في الدولة وبما يناسب مؤهلاتهم العلمية والعملية.

ويُوفر المعرض العديد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية، لا سيما في ظل المشاركة الواسعة لنخبة من أهم المؤسسات والشركات الخاصة الرائدة في الدولة والبنوك من أبرزها مصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى شركات التأمين والتوظيف والاستشارات والتي ستعرض العديد من فرص العمل، إلى جانب أفضل برامج التدريب للخريجين الإماراتيين التي تساعدهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم وتسهل توظيفهم وتدريبهم ونموهم الوظيفي.

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم النسخة الـ25 من المعرض الوطني للتوظيف، تعكس جهود الغرفة وإكسبو الشارقة المستدامة بالعمل وفق توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة في بناء وتنمية الكوادر المواطنة وتسخير كل الإمكانيات والجهود لدعم الموارد البشرية الوطنية وتمكينها للعمل في مختلف القطاعات، مؤكداً دور المعرض وأهمية أبعاده التنموية في تعزيز مبادرات التوطين وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، إلى جانب رفد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بكوادر مواطنة متميزة ومؤهلة لخدمة الدولة والانخراط في مسيرة التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل أهمية الحدث ونجاحه على مدى عقدين في توفير الفرص الوظيفية للآلاف من الخريجين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى دور الحدث في دعم جهود الدولة على صعيد التوطين في القطاع الخاص ولا سيما أن الحدث يقدم العديد من فرص العمل الواعدة للمواطنين في مختلف القطاعات من أبرزها الاتصالات والطيران والقطاع المصرفي والمالي.

من جانبه، قال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن المعرض يشهد هذا العام مشاركات نوعية جديدة من قبل الجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يؤكد سمعة الحدث ودوره المهم في توفير بيئة عمل جاذبة للموارد البشرية المواطنة وتوطين قطاعات العمل المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز جسور التواصل بين القطاعات الحكومية والخاصة والفئة الشبابية الطامحة للعمل واكتساب الخبرة والمعرفة والاستفادة من فرص التطوير والتأهيل التي ستتاح خلال المعرض، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة تعزز من قدرة الحدث على عرض وتوفير العديد من الوظائف النوعية وفي مختلف التخصصات.

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