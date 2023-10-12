«بريسايت» تؤسس مشروعاً لتسريع التحول الرقمي في كازاخستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «بريسايت» المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة والمدعّمة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة والتابعة لشركة «جي 42» ومقرها أبوظبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع صندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني «سامروك-كازينا»، بهدف تأسيس مشروع مشترك لتسريع التحول الرقمي في البلاد.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «بريسايت» مع صندوق الرعاية الوطنية «سامروك-كازينا» على مشروع مشترك يهدف إلى تسريع التحول الرقمي من خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المُقدمة من شركة «بريسايت».

حضر توقيع الاتفاقية قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، وبجدات موسين، وزير التنمية الرقمية في كازاخستان، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، ونورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني «سامروك-كازينا».

وتستهدف الاتفاقية تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليص خسائر الإنتاج، فضلًا عن تطوير الكفاءات واليد العاملة البشرية عبر شركات «سامروك-كازينا» وقطاعات رئيسية أخرى في كازاخستان، بما يشمل الطاقة والاتصالات والنقل والحكومة والخدمات العامة، ما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

وقال نولان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني: يُعتبر التحول الرقمي أولوية أساسية بصفتنا مديرًا استراتيجيًا لأصول البلاد. ونتطلع إلى التعاون مع شركة «بريسايت» لتعزيز الشراكة بين بلدينا وللمساهمة في إنشاء مجتمع رقمي واحد.

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: فخورون بتوحيد جهودنا مع صندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني «سامروك-كازينا» تحت هذه المبادرة التي أقرها الرئيس في كازاخستان، حيث توفر لنا هذه الشراكة فرصة مميزة للمساهمة بخبراتنا في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ليس فقط لتسريع التحول الرقمي، ولكن لتعزيز الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لشعب كازاخستان أيضاً.

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