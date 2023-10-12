1.4مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 342 مبايعة بقيمة 1.02 مليار درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 461.23 مليون درهم و307 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 560.46 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118.89 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 65.92 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 8.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10.93 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12.25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 10.65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 38.48 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 49.66 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 47.62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 410.77 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 122.68 مليون درهم و100 رهن فلل وشقق بقيمة 288.09 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 105.25 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 71.17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 31.35 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 5.64 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 4.19 مليون درهم.



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