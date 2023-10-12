«صندوق النقد»: 5.7% الفائض المالي المتوقع لموازنة الإمارات العام الجاري

المصدر: ​دبي - البيان

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توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة الأولية لحكومة الإمارات فائضاً مالياً يبلغ 5.7% من الناتج المحلي في العام الجاري، على أن يستمر هذا الفائض حتى عام 2028.

وبحسب تقرير «الراصد المالي» أكتوبر 2023 فمن المتوقع أن يستمر تحقيق الموازنة في الإمارات 5% في عام 2024، و4.5% في عام2025، و4.3% في عام 2026، و4% في عام 2027، و3.6% في عام 2028.

وتوقع الصندوق أن تشكل الإيرادات العامة 31.9% من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، وأن تحافظ على مستوى مرتفع في العام 2024 عند 31.1%، و30.6% في 2025، و30.3% في 2026، و30% في 2027، و29.6% في 2028.

وبحسب التقرير من الممكن أن يشكل الإنفاق الحكومي 26.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، على أن يستمر بالقرب من هذه النسبة عن 26.7% في الأعوام 2024 و2025 و2026، لتنخفض هذه النسبة في عام 2027 إلى 26.6%، وإلى 26.5% في عام 2028.

كما توقع الصندوق أن يتراجع إجمالي الدين الحكومي العام إلى 29.4% من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، مقارنة مع 31.1% في 2022، على أن يستمر انخفاض هذه النسبة إلى 28.7% في العام المقبل، وإلى 28.3% في العام 2025، ويصل إلى 27.8% في 2026، ونحو 27.4% في 2027، و26.9% في العام 2028.

وتوقع صندوق النقد الدولي خلال أبريل الماضي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً يبلغ 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري.

هذا وتشارك الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماعات مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 ولغاية 15 أكتوبر 2023.

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