تعاون بين «أرامكس» و«ماستركارد» لإطلاق منصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن كل من «أرامكس» و«ماستركارد»، عن تعاونهما لإطلاق النسخة الأولى من منصة ScaleUp الجديدة، والتي تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وتمثل المنصة، التي جرى إطلاقها بالشراكة مع مبادرة موطن ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، فرصة مهمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، لطرح أفكارها المبتكرة، والفوز بمنحة نقدية بقيمة 250 ألف درهم، فضلاً عن فرصة لقاء مجموعة من المستثمرين الأفراد البارزين، والحصول على العديد من المزايا الإضافية، بما في ذلك الحملات التسويقية المختلفة. وستتم دعوة الشركات المتأهلة للتصفيات النهائية، وعدد مختار من الشركات المشاركة في المبادرة، لحضور فعالية حصرية للتواصل، تقام تحت مظلة مبادرة ScaleUp، خلال نوفمبر المقبل.

تأتي هذه المبادرة، في سياق جهود المؤسستين الرائدتين لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال. وقد تعهدت ماستركارد بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بالاقتصاد الرقمي بحلول 2025، وتعاونت مؤخراً مع مؤسسة «Women Choice»، لدعم رائدات الأعمال، والمساهمة في توفير مليون فرصة عمل للنساء في العالم العربي.

من جانبها، تؤمن أرامكس بأهمية تمكين ومساعدة رواد الأعمال لخلق الفرص بأنفسهم، وذلك في سياق جهودها المستمرة لفهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم والخدمات والحلول المبتكرة اللازمة لها.

ومن خلال هذه المبادرة، سيعزز قادة القطاع الدعم المقدم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث تسهم مبادرة «ScaleUp»، في دعم تطلعات الدولة الرامية إلى أن تكون وطناً لـ 20 شركة أحادية القرن (يونيكورن) بحلول 2031، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 94 % من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد، وتسهم بما يزيد على 50 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقال طارق أبو ياغي المدير العام لشركة «أرامكس» في الإمارات: نحن سعداء بإطلاق النسخة الأولى من منصة ScaleUp، فهي مسابقة فريدة، تهدف لإحداث تغيير ملموس لبناء مستقبل القطاعات والاقتصادات في المنطقة، من خلال دعم الشركات الناشئة، وتمكينها من الابتكار. ونحن ندرك تماماً التحديات التي يمكن أن تقف في طريق نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأننا بدأنا مسيرتنا كشركة ناشئة، ولدت من طموحات رواد الأعمال في المنطقة، قبل أكثر من أربعة عقود من الزمن. ونعتقد أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، هو أداة رئيسة لتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، ويسعدنا أن نتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة والمتنوعة في دولة الإمارات، الفرصة لتحقيق النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة، من خلال منصة ScaleUp، مستندين بذلك إلى تاريخنا العريق في مجال دعم قطاع الشركات الناشئة.

من جانبها، قالت آمنة أجمل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: جاء التعاون مع أرامكس لإطلاق هذه المبادرة، خياراً طبيعياً، حيث يجمعنا هدف مشترك، يتمثل في دعم ريادة الأعمال، ونمو وازدهار الشركات الناشئة في دولة الإمارات. نحن نعتقد أن تمكين الشركات الصغيرة، هو محرك أساسي لدعم النمو والازدهار الاقتصادي.

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