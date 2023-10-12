موانئ دبي العالمية تجمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك خضراء

المصدر: دبي – البيان

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أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التزامها بالعمليات المستدامة، من خلال جمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك خضراء، لدعم جهودها العالمية في مجال إزالة الكربون، وتم إدراج الصكوك، التي تجاوز الاكتتاب فيها 2.3 مرة نتيجة للطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، في ناسداك دبي وبورصة لندن.

وستخصص عوائد الصكوك للمشاريع الخضراء المؤهلة، تماشياً مع إطار التمويل المستدام، الذي نشرته «دي بي ورلد» مؤخراً. وتشمل المشاريع الحالية عمليات الكهربة والطاقة المتجددة والنقل النظيف وكفاءة استخدام الطاقة، وحققت صكوك «دي بي ورلد» سعراً هامشياً 119.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وبمعدل قسيمة 5.5%، ما يعتبر من أقل فروق الأسعار للشركات ذات التصنيف BBB+ على مستوى العالم.

ودعمت التصنيفات الائتمانية القوية قوة الطلب على الصكوك – موديز (Baa2/مستقر) وفيتش (BBB+/مستقر) (BB، إضافة إلى تصنيفات قوية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (مخاطر هامشية) من مؤسسة (A-). Sustainalytics وCDP (A-Leadership) وMSCI (B).

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «إننا نسعى إلى قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة لمتعاملينا وعملائهم، ونعمل على نطاق واسع وطموح، باستخدام خبرتنا العملية لإعادة تشكيل التجارة بأداء أفضل. إن السعر الذي حققناه لهذه الصكوك الخضراء يعتبر استثنائياً، ويمثل ثقة المستثمرين بمجموعة موانئ دبي العالمية والتزامها بالاستدامة».

وأضاف يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تؤكد صكوكنا الخضراء التزامنا بوضع الاستدامة في جوهر كل ما نقوم به، ما يضمن قدرتنا على إحداث تغيير مجتمعي واقتصادي حقيقي، ومن خلال هذا الإصدار أصبحنا قادرين على مواءمة استراتيجيتنا للاستدامة، وجهود إزالة الكربون مع استراتيجيتنا التمويلية».

وتمتد المحفظة الحالية لمجموعة موانئ دبي العالمية من الأصول الخضراء والمستدامة في جميع أنحاء العالم، وتوجد في أعمالها المتنوعة ومتعددة الوظائف، والتي تهدف جميعها إلى تسهيل تدفق التجارة بشكل مستدام حول العالم.

وفي إطار النقل النظيف قمنا بإدراج نقل البضائع المكهربة والسفن الهجينة، وتشهد معداتنا المكهربة على برنامجنا المتطور لإزالة الكربون، كما تفخر المجموعة بعدد من المباني الخضراء، ضمن محفظتها، التي تتماشى مع معايير البناء الخضراء المعترف بها دولياً، مثل معايير «بريم» و«ليد».

الجدير بالذكر أن إزالة الكربون هدف رئيسي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وقد التزمت المجموعة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

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