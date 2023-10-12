«أون بلان»: المبيعات العقارية في دبي تواصل تسجيل مستويات تاريخية

المصدر: دبي - البيان

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تؤكد جميع التوقعات أن تواصل المبيعات العقارية في دبي تسجيل مستويات تاريخية، مستفيدة من نجاح خطط جذب الأجانب، ومنح الإقامات الذهبية، والتفوق الاقتصادي، الذي تعيشه الإمارة، بينما يعاني العالم من المخاطر الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي.

وقال أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان»: «إن سوق دبي تواصل تسجيل مبيعات قياسية، حيث بلغت ما يقارب 290 مليار درهم، منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وهي القيمة الأعلى تاريخياً لهذه الفترة».

وكرمت شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً، شركة «أون بلان» العقارية، لحصولها على المركز الأول كونها أكثر شركات الوساطة العقارية مبيعاً لمشروعات «بن غاطي»، خلال عام 2023.

وأضاف: «إن هذا التكريم يأتي تكليلاً لمجهودات الشركة في التسويق العقاري الناجح لمشروعات شركة «بن غاطي» الرائدة في التطوير العقاري في دبي».

وأوضح الدولة: «إن «بن غاطي» تعد من كبريات شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، إذ تقدم عقارات ذات طابع معماري فريد وعصري، وتركز على تطوير أيقونات معمارية متميزة في شتى مناطق إمارة دبي، حيث يبلغ إجمالي حجم أعمال الشركة نحو 20 مليار درهم، عبر محفظة عقارية ممتدة حول مناطق كالخليج التجاري، وداون تاون دبي، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، إضافة إلى واحة دبي للسيليكون ودبي لاند، ومجمع الليوان».

وقال أحمد الدولة: «إن «بن غاطي» تمتاز بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، من حيث سرعة الإنجاز وخطط السداد والأسعار، علاوة على تقديمها عقارات فاخرة، تتضمن تشطيبات تحمل أعلى معايير الجودة، وتمتلك الشركة خطة توسعية جريئة لمضاعفة استثماراتها، خلال السنوات المقبلة».

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية إلى أن انتعاش المبيعات العقارية في إمارة دبي يبرز أهمية قطاع الوساطة كونه أحد أبرز العوامل المساعدة في دعم السوق، وتنشيط عمليات البيع والترويج للفرص المستثمرة.

وأفاد الدولة بأن سوق العقارات في دبي مفتوحة لكل الوسطاء العقاريين، وهناك فرص تشمل الجميع، والحفاظ على تنمية قطاع الوساطة مسؤولية جميع أطراف السوق سواء الهيئات الحكومية، التي تقوم بدورها على أكمل وجه، ومتابعة لكل تطورات السوق أولاً بأول، أو المطورين عبر إطلاقهم مشروعات جديدة لتلبية الطلب المتجدد في السوق، أو الوسطاء النشيطين بالترويج المستمر، والناجح لبيع العقارات للمستثمرين المحليين والأجانب.

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