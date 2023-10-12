6 من رجال الأعمال المقيمين بالإمارات في قائمة «فوربس» لـ«أغنى 100 شخصية بالهند»

المصدر: دبي - د ب أ

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احتل ستة من رجال الأعمال الهنود المقيمين في دولة الإمارات قائمة أغنى 100 شخصية في الهند، وفق آخر إحصاءات «فوربس»، التي نشرت اليوم الخميس.

وضمت القائمة أسماء إم إيه يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، ورينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك؛ وجوي ألوكاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة جوي ألوكاس؛ والدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة؛ ورافي بيلاي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أر بي؛ وصني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس التعليمية.

وبثروة صافية قدرها 7.1 مليارات دولار يتصدر محمد يوسف علي، الذي يدير مجموعة اللولو، والتي تعد واحدة من أسرع شبكات السوبر ماركت، والهايبر ماركت نمواً في العالم، قائمة رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات، ويتزامن صعوده إلى المركز 27 في القائمة مع توسع الشبكة العالمية لمجموعة اللولو، وقد احتل محمد يوسف العام الماضي المرتبة 35 بثروة قدرها 5.4 مليارات دولار.

واحتلت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجموعة لاند مارك المرتبة 44 في القائمة بثروة قدرها 4.8 مليارات دولار، وفي عام 2022، قدرت ثروة جاغتياني بنحو 2.9 مليار دولار، وحلت جاغتياني محل زوجها الراحل ميكي جاغتياني، الذي رحل في شهر مايو الماضي.

واحتلت «جوي ألوكاس»، التي تمتلك واحدة من أكبر شبكات المجوهرات في الشرق الأوسط، المركز الخمسين في القائمة بثروة صافية قدرها 4.4 مليارات دولار، واحتل الموقع 69 العام الماضي، وفي عام 2022، بلغ صافي ثروته 3.1 مليارات دولار، وفقاً لمجلة «فوربس».

أما الدكتور شمشير فاياليل فهو أصغر رجل أعمال هندي يظهر في القائمة، حيث تبلغ ثروته الصافية 3.7 مليارات دولار، ويحتل المرتبة 57 في قائمة «فوربس» لأغنى 100 شخص في الهند، واحتفلت برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة مؤخراً بالذكرى السنوية الأولى لإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أيضاً أغنى طبيب هندي يظهر في القائمة.

ويحتل رافي بيلاي من مجموعة أر بي المرتبة 69 في القائمة وتقدر ثروته بـ 3.2 مليار دولار، في حين تبلغ ثروة صني فاركي مؤسس مجموعة «جيمس» التعليمية 2.93 مليار دولار، واحتل المرتبة 78 في القائمة.

وقالت «فوربس»: إنه بسبب انخفاض سعر الروبية الهندية استقرت الثروة الجماعية لأغنى 100 شخص في الهند، عند 799 مليار دولار.

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