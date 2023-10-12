64 % من مؤسسات القطاع المصرفي بالدولة تتركز في دبي

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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كشفت بيانات لمصرف الإمارات المركزي أن 64 % من المؤسسات المصرفية المرخصة في الدولة تتركز في دبي، بحسب آخر بيانات للربع الثالث من العام الجاري. وذكرت البيانات أن 157 مؤسسة تعمل من الإمارة من إجمالي 244 مؤسسة مرخصة محلياً حتى سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن الحصة الأكبر من المؤسسات كانت لشركات الصرافة بحوالي 56 شركة من أصل 81 شركة مرخصة محلياً، فيما سجلت 20 شركة في أبوظبي، وعملت 5 شركات أخرى من بقية إمارات الدولة.

وضمت دبي 40 مكتباً من مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية من أصل 62 مكتباً مرخصاً، فيما سجلت نحو 22 مكتباً في أبوظبي. كما تضم دبي 32 بنكاً وطنياً وأجنبياً من أصل 62 بنكاً مرخصاً في الدول حتى نهاية سبتمبر، بينما سجل 22 بنكاً في أبوظبي و8 بنوك في بقية إمارات الدولة. من جهة أخرى، ضمت دبي 12 شركة للتمويل من أصل 17 شركة، حيث تعمل 5 شركات أخرى مرخصة في أبوظبي.

وسجلت شركات الدفع بالتجزئة 11 شركة في دبي من إجمالي 12 شركة، فيما عملت شركة واحدة من أبوظبي. وضمت دبي 4 شركات لأنشطة تسهيلات القيمة المخزنة، وعملت 3 شركات أخرى من أبوظبي، فيما ضمت دبي شركتان للوساطة مقابل شركة ثالثة في أبوظبي.

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