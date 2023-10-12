«كاسبرسكي» تطلق برنامجاً تدريبياً لقادة الأعمال حول الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كاسبرسكي» إطلاقها برنامجاً تدريبياً جديداً عبر الإنترنت حول الأمن السيبراني. ويعتبر هذا البرنامج المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين مهماً للأعمال الرقمية ورواد الأعمال، حيث يعد التدريب من هذا النوع ضرورياً لإدارة المخاطر والاستجابة للأزمات، كما يساعد في تمكين قادة الأعمال عند اتخاذ قرارات فعالة مستندة إلى المعلومات عند وقوع الحوادث الأمنية.

ويكتسب التعاون بين فرق أمن تكنولوجيا المعلومات ومجالس إدارة الشركات أهمية متزايدة لفوائد الأعمال، حيث قال أكثر من 60 % من المديرين إن سوء الفهم إزاء أمن تكنولوجيا المعلومات داخل مؤسساتهم أدى إلى وقوع حادث واحد على الأقل يتعلق بالأمن السيبراني.

وبما أن شخصاً واحداً من كل اثنين من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يقول إن توسعة ميزانية أمن تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أصعب المواضيع التي يجب مناقشتها مع المديرين التنفيذيين غير العاملين في هذا المجال، تهدف الدورة التدريبية الجديدة إلى تغيير هذا النمط من التفكير.

وستبرز الدورة ذاتها أهمية الوعي بأمن تكنولوجيا المعلومات باعتباره إحدى المسؤوليات التي يتحملها مديرو الشركات، إلى جانب إكسابهم القناعات اللازمة للتوافق التام مع الموظفين المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات في شركاتهم.

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