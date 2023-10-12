سلطان بن سليم: زيادة قوية في حركة البضائع عبر دبي

المصدر: دبي – البيان

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أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مناخ الأعمال يشهد تحسناً مضاعفاً وأن مسار الانتعاش الاقتصادي يسجل نمواً متصاعداً مدفوعاً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ الفعلي في إطار الخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، قائلاً: لاحظنا وبوضوح زيادة قوية في حركة البضائع التي تأتي إلى دبي وتمر عبر دبي خلال الفترة الحالية، وهو ما يعكس محورية دبي التجارية كحلقة وصل بين الشرق والغرب ومركزاً رئيسياً في التجارة العالمية، مؤكداً أن اتفاقيات الشراكة الشاملة أوجدت فرصاً سانحة لتعزيز الأعمال وزيادة التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للمجلس الاستشاري لجمارك دبي والذي عقد عن بعد بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وممثلي قطاعات الأعمال والتجارة أعضاء المجلس، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي.

نمو الأعمال

وقال أحمد محبوب مصبح: إن جمارك دبي تدعم نمو الأعمال التجارية وزيادة تجارة دبي الخارجية وفق أجندة دبي الاقتصادية بتوفير خدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى تعتمد على التقنيات المتطورة وأتمتة الإجراءات بما يدعم ازدهار أعمال التجار في دبي.

وتخلل الاجتماع مجموعة من العروض، حيث قدم عبد العزيز محمد فرج الملا، المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية بحكومة دبي، عرضاً حول ضريبة الشركات، مؤكداً حرص الدائرة على دعم سهولة ممارسة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام الشركات والمستثمرين، وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية، والوجهة الأسهل لممارسة الأعمال عالمياً.

تجارة التجزئة

وقدم الدكتور ساهيتيا شاتورفيدي، من مجلس الأعمال الهندي في دبي، عرضاً حول آفاق وتحديات تجارة التجزئة، وأوضح من خلاله أن دبي ساهمت على مدى السنوات الماضية بشكل كبير في نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعزى الأداء القوي لقطاع التجزئة في دبي إلى عوامل عدة، أهمها ازدهار قطاع السفر والسياحة بنمو تدفق أعداد السياح، ما خلق أجواء حيوية عززت من نمو قطاع التجزئة، علاوة على ذلك، شهد قطاع التجزئة زيادة كبيرة في فرص العمل، حيث تم خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.

اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي يرصد واقع ازدهار الأعمال

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