89 % من المسؤولين التنفيذيين في الدولة يتوقعون نمو الإيرادات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة جديدة، أجرتها منصة تكنولوجيا الموارد البشرية «داروين بوكس» أن المسؤولين التنفيذيين في الإمارات يتوقعون بأغلبية ساحقة نمو إيرادات وأرباح شركاتهم، خلال العامين المقبلين، ويقدم تقرير «آفاق تطور الموارد البشرية 2023» تحليلاً معمقاً لتوقعات الشركات والموظفين من أقسام الموارد البشرية، ومدى قدرة هذه الأقسام على تلبيتها.

وأظهرت الدراسة أن 89 % من المسؤولين التنفيذيين في الإمارات يتوقعون زيادة أرباح شركاتهم، وتتوقع نسبة مماثلة منهم نمو الإيرادات، ويتوقع نحو ثلاثة أرباع المسؤولين التنفيذيين (72 %) تحقيق هذا النمو، من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، بينما يتوقع 82 % تحقيقه من خلال التوسع العضوي.

ومع وصول الاستدامة إلى أعلى مستوياتها والتوجه المتنامي نحو تمويل المبادرات الخضراء يتوقع 67 % من المسؤولين التنفيذيين زيادة الاستثمارات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات. في الوقت نفسه يعتقد 80 % من هؤلاء المسؤولين التنفيذيين أن مؤسساتهم ستزيد عدد موظفيها، ويشير ذلك إلى أنه، وبالتوازي مع التركيز على زيادة الإنتاجية، يتطلع الرؤساء التنفيذيون أيضاً إلى توظيف المزيد من المواهب والمهارات الناشئة.

توقعات إيجابية

وقال تشيتانيا بيدي، المؤسس المشارك لشركة «داروين بوكس»: «يبدو واضحاً أن المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات لديهم توقعات اقتصادية إيجابية للغاية، وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى خلق المزيد من فرص العمل خلال الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة. وسيكون هناك تركيز أكبر كذلك على أقسام الموارد البشرية، ولذلك يتعين على هذه الأقسام التعامل بكفاءة مع توقعات الموظفين المتزايدة، والمشهد الرقمي سريع التحول، ولا يحاول التقرير التقليل من شأن هذه التحديات، وإنما يدعو مسؤولي الموارد البشرية إلى اغتنام الفرصة، للارتقاء بأداء مؤسساتهم بالاستفادة من التكنولوجيا».

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