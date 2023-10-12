«كلاود بوكس تكنولوجيز» تستعرض خدماتها السحابية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كلاود بوكس تكنولوجيز»، الشركة المختصة بخدمات تقنية المعلومات، مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2023. وبصفتها مزود حلول من فئة تيتانيوم لشركة ديل، تركز الشركة على المجموعة الواسعة من منتجاتها المخصصة للبنية السحابية الهجينة والمتعددة والعامة، إلى جانب تسليط الضوء على خدمات الأمن السيبراني المتعلقة بأمن النقاط النهائية والشبكات والحلول السحابية.

وتستعرض كلاود بوكس تكنولوجيز كذلك مركزها لعمليات الأمن، والذي أطلقته لتزويد العملاء بخدمات الرصد والأمن على مدار الساعة.

وقال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لشركة كلاود بوكس تكنولوجيز: «نركز بشكل كبير على كيفية تقديم أنفسنا خلال جيتكس جلوبال، فنحن ندرك تماماً مدى أهمية تلك الفعالية العالمية لمنطقتنا.

وتساعدنا الفعالية في عرض خدماتنا وحلولنا أمام جمهور واسع، إلى جانب تمكيننا من جمع البيانات التي تتيح لنا مواصلة التطور واتخاذ القرارات الصائبة، كما تتيح لنا الفرصة للقاء العملاء والشركاء والمستثمرين الحاليين والمحتملين».

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