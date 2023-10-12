الحجوزات المسبقة ترفع إشغال فنادق دبي إلى 100 %

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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يترقب القطاع الفندقي في دبي طفرة سياحية كبيرة خلال الربع الرابع من العام الجاري، بدعم من نشاط الحركة السياحية وزيادة عدد الفعاليات والمؤتمرات والأعياد، ويتوقع مسؤولون ومدراء في القطاع الفندقي أن يرتفع إشغال الغرف الفندقية في الإمارة إلى أكثر من 90 % وتصل إلى 100 % في بعض الأحيان بفضل الحجوزات المسبقة من جانب المشاركين في سلسلة كبيرة من الفعاليات في دبي خلال الفترة المقبلة.

وتستضيف دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري العشرات من المعارض والفعاليات المتخصصة، حيث يحتضن مركز دبي التجاري العالمي، خلال الربع الرابع أكثر من 100 فعالية تجارية واستهلاكية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي تستضيفها الفنادق، الأمر الذي سيشكل رافداً رئيسياً للقطاع الفندقي في الإمارة خلال هذه الفترة.

وقال مسؤولو الفنادق لـ«البيان»: إن الطفرة السياحية التي ستشهدها دبي خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري تنعكس بالإيجاب على العديد من القطاعات الحيوية وتحقق عوائد مجزية، وعلى رأسها قطاع الفنادق والشقق الفندقية، بالإضافة إلى قطاعات التجزئة وتأجير السيارات ومراكز الصرافة والمطاعم، مشيرة إلى أن إشغال الغرف الفندقية، لا سيما في الفنادق القريبة من شارع الشيخ زايد والفنادق الشاطئية يصل إلى الإشغال الكامل في بعض الأيام، لا سيما خلال عطلة العيد الوطني ورأس السنة الميلادية وغيرها.

تعدد الجنسيات

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق تايم، إن نسب الإشغال في فنادق المجموعة خلال الربع الرابع تتراوح بين 85 إلى 95 %، مشيراً إلى أن دبي تستمر في كونها الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، خصوصاً في ظل الإمكانات المميزة والبنية الفندقية التي تمتلكها الإمارة.

وأضاف أن تعدد الفعاليات المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، يساهم في جذب عدد أكبر من السياح من مختلف الفئات، سواء الترفيهية أو العائلية أو سياحة الأعمال والمؤتمرات. وأشار إلى أن سياح الأعمال يستحوذون على أكثر من 50 % من مجمل فنادق دبي. وأوضح أن تعدد الجنسيات التي تتوافد على الإمارة خلال هذه الفترة يظهر بشكل واضح أن هذه الفعاليات أخذت طابع العالمية، وهو ما يرسخ اسم دبي كواحدة من أهم عواصم الفعاليات في العالم، معرباً عن أمله في أن تستمر الإمارة في استقطاب الأحداث العالمية لكونها تشكل دفعة قوية لقطاع الضيافة.

فعاليات عالمية

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية، إن قطاع السياحة في دبي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الوافدين في الربع الرابع من كل عام مقارنةً بأشهر الصيف مدعوماً ببعض الأحداث العالمية والفعاليات والمعارض الرئيسية التي تستضيفها دبي بما في ذلك مؤتمر الأطراف «كوب 28» نوفمبر المقبل، ومعرض جيتكس للتكنولوجيا، ومعرض دبي للطيران الرائد عالمياً، لذلك من المتوقع أن ترتفع نسب الإشغال لتتراوح بين 80 و90 %.

وأضاف ماكلوغلين أن دبي باتت وجهة عالمية تستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن ضيوف فنادق «باراماونت» من مختلف الجنسيات وتحديداً من دول المنطقة، وخاصة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ضيوف من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والهند وفرنسا، إلى جانب الضيوف من السوق المحلي.

استقطاب الزوار

وقال صلاح منصور، المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة دبي لينك، إن كافة المؤشرات تؤكد أن الربع الأخير من العام الجاري يُعتبر الأكثر نشاطاً من حيث التدفقات السياحية إلى الإمارة، بدعم من نشاط الفعاليات والمؤتمرات الكبرى مثل معرض دبي للطيران و«كوب 28» والأعياد الوطنية والدينية وغيرها. وهذا يُسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية الداخلية واستقطاب الزوار من الخارج، مما ينعكس بشكل مباشر على معدلات إشغال الفنادق، والتي من الممكن أن تتجاوز 90 % في كثير من الأحيان وتصل إلى 100 % في بعض الأيام، وهو ما يزيد على مستويات العام الماضي بنسب تتراوح بين 15 إلى 20 %.

وأكد منصور أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها كعاصمة للفعاليات والمعارض والمؤتمرات الكبرى، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والفنادق والطيران والتجزئة وغيرها. وشدد على أنه على الرغم من تواصل دخول الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، إلا أن القطاع ما زال ينجح في تحقيق مستويات إشغال متميزة.

وأضاف أن الفنادق القريبة من مراكز المعارض والفنادق الشاطئية تستحوذ على الحصة الأكبر من النزلاء خلال الربع الأخير، متوقعاً أن تشهد السياحة الترفيهية كذلك نمواً في الربع الرابع من العام الجاري خاصة خلال فترة الأعياد، مع تضاعف تدفق النزلاء من السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وقال إن الجهات الحكومية في دبي نجحت في ابتكار حركة مستمرة مملوءة بالأحداث والفعاليات التي تناسب جميع أذواق الزوار للمدينة، من خلال استقطاب العديد من المؤتمرات والمعارض العالمية التي تعزز سياحة الأعمال في دبي.

ارتفاع الطلب

وتوقع سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في شركة روتانا لإدارة الفنادق، أن يصل متوسط إشغال المجموعة في الإمارات إلى أكثر من 90 %، وقال إن غالبية الحجوزات التي تم إجراؤها بالفعل كانت من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأضاف الأسمر أنه مع إقبال موسم مليء بالأحداث الكبرى مثل مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومعرض جيتكس، وفعاليات الفورمولا 1، وغيرها من الأحداث المرتقبة والتي تم التخطيط لها بالفعل خلال الربع الرابع، من المتوقع ارتفاع الطلب على الحجوزات الفندقية في جميع أنحاء الإمارات ومن مختلف الأسواق.

وقال إن الفعاليات والأحداث الكبرى ستساهم في تعزيز التدفقات السياحية إلى الإمارات، مشيراً إلى أن روتانا استعدت بشكل كامل لهذه الفترة التي ستشهد المزيد من التدفقات السياحية.

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