لجنة تأمين الفعاليات تنهي استعداداتها لتأمين معرض «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع النهائي لمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات ذات العلاقة من مختلف الهيئات في دبي.

وطالب اللواء الغيثي، فريق لجنة تأمين الفعاليات ببذل كل الجهود من أجل خروج المعرض في الصورة التي تليق بمكانة دبي، داعياً في الوقت ذاته السائقين المُتجهين إلى منطقة المعرض إلى الالتزام بالأنظمة وتعليمات وإرشادات قواعد السير والمرور، واستخدام الطرق البديلة لتجنب الازدحام.

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