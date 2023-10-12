اللجنة العليا للتشريعات تطلق النسخة التجريبية لمنصتها الرقمية في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مشاركتها في الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس، الحدث التكنولوجي الأكبر من نوعه عالمياً، والذي سيحتضنه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وستعرض اللجنة خلال مشاركتها المقبلة في فعاليات جيتكس النسخة التجريبية من «المنصة الرقمية لتشريعات دبي»، وهي واجهة رقمية مبتكرة تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي، وتتيح نافذة موحدة لمجموعة من الحلول والخدمات التشريعية بهدف تعزيز الوعي القانوني والامتثال التشريعي، وتعزيز مرونة المنظومة التشريعية وسلاستها.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «نتطلع قدماً للمشاركة في هذا الحدث العالمي الرائد، لنسلط الضوء على سُبل تسخير الحلول والابتكارات الرقمية في إتاحة منظومة تشريعية أكثر سلاسة ومرونة ومواكبة لمتطلبات العصر.

وسنعرض خلال مشاركتنا المقبلة في معرض جيتكس للتقنية منصتنا التجريبية الرقمية لتشريعات دبي، وهي منصة تسهل وصول الجمهور إلى التشريعات الصادرة في دبي والمنشورة في الجريدة الرسمية، وتتيح خدمات تتنوع ما بين طلب التشريعات، والمراجعة والتدريب والترجمة، والرأي القانوني والتفسير».

وأوضح بن مسحار أن اللجنة تحرص على المشاركة في فعاليات معرض جيتكس للتقنية لكونه يتيح مساحات لتوطيد التعاون وتبادل الخبرات، ومواكبة أحدث الابتكارات التقنية واستكشاف آفاق توظيفها في تعزيز كفاءة ومرونة مختلف القطاعات، ومن ضمنها العمل التشريعي.

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