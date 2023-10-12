النسخة الـ11 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة تنطلق 21 نوفمبر

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دبي - البيان

تشهد دبي انطلاق فعاليات مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في 21 نوفمبر المقبل، ويعد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة واحداً من أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حيث أعلن المركز عن استضافة المحامي الأمريكي المعروف جيم ريكاردز، الذي يمتلك خبرات واسعة في الصيرفة الاستثمارية، ويعد مؤلفاً لعدد من أفضل الكتب مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز ويشتهر بخبراته الطويلة في قطاع المعادن الثمينة، والذي سيلقي كلمة رئيسية أمام الحضور في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي يستقطب مجموعة واسعة من القادة والخبراء عبر القطاعين العام والخاص من مختلف قطاعات سلسلة قيمة المعادن الثمينة، بهدف مناقشة أهم التوجهات وأبرز التحديات في هذه الصناعة الدولية.

يمتلك ريكاردز مسيرة مهنية متميزة تجاوزت الثلاثين عاماً، شغل خلالها مناصب مرموقة في مؤسسات بارزة عدة، بما فيها «سيتي بنك» وصندوق «إدارة رؤوس الأموال على الأجل الطويل» وصندوق «كاكستون أسوشيتس»، وهو يشتهر بكونه خبيراً دولياً ومتحدثاً بارزاً في مجالات التمويل والمعادن الثمينة».

وخلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، سيشارك ريكاردز آراءه وأفكاره حول التوسع الأخير لمجموعة بريكس، بما في ذلك انضمام أعضاء جدد إليها مثل دولة الإمارات، كما سيتطرق إلى موضوع تطوير عملة جديدة تتبع هذه المجموعة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يسعدني الترحيب بجيم ريكاردز، المؤلف المعروف صاحب عدد من أفضل الكتب مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز وأحد أبرز المفكرين الدوليين في شأن الاقتصاد المالي العالمي، للمشاركة في نسخة العام الجاري من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة».

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