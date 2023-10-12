البنك العربي: نجاح أول إصدار للسندات المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك العربي نجاح عملية الاكتتاب في سندات القرض الدائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي أصدرها البنك أخيراً بالدولار الأمريكي، والذي يعتبر أول إصدار للسندات الدائمة المستدامة بالمملكة الأردنية.

وأشار البنك إلى أن الإصدار الذي تم طرحه والبالغ 250 مليون دولار وبسعر فائدة ثابت بلغ 8 % من خلال عملية اكتتاب خاص حقق نجاحاً مميزاً، حيث يعتبر هذا الإصدار هو الأضخم في تاريخ المملكة لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة. وقد تم إدراج هذه السندات في بورصة لندن.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي: «يجسد الإقبال الكبير على هذا الاكتتاب مستويات الثقة العالية التي يحظى بها البنك العربي بين أوساط المستثمرين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب بهذه السندات قيمة الإصدار».

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