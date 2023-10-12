364 % قفزة التداول على صناديق الاستثمار بسوق أبوظبي منذ بداية 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة منذ بداية العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستناداً إلى بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات (وام) من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بـ 364.2% لتصل إلى 4.507 مليارات درهم حتى جلسة أمس، مقابل نحو 971 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي 405.8% إلى 815.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق منذ بداية العام الجاري وحتى أمس، مقابل 161.2 مليون وحدة خلال الفترة نفسها من 2022، فيما نما حجم الصفقات على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي 284.2 % لتقفز إلى 30.8 ألف صفقة منذ بداية العام الجاري مقارنة بـ 8025 صفقة في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأدرج سوق أبوظبي في يونيو الماضي وحدات صندوق شيميرا - ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول لتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، إضافة إلى إدراجه في نوفمبر الماضي صندوق «شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15»، الذي يتبع مؤشر «فاداكس 15»، بينما أدرج في أغسطس الماضي صندوق مؤشرات متداولاً يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.

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