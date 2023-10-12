تفعيل قرار زيادة رأسمال «الخليج للملاحة» في سوق دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الخليج للملاحة استكمال كل متطلبات وإجراءات زيادة رأس المال وتفعيل الزيادة في سوق دبي المالي كالتالي: «رأس المال قبل الزيادة 637.7 مليون درهم، ورأس المال بعد الزيادة 837.7 مليون درهم، لتصل نسبة الزيادة 31.36 %».

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة كانت وافقت خلال اجتماعها سبتمبر الماضي، على زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار خاص لعدد 220 مليوناً من الصكوك إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي يتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهماً وعشرة فلوس وزيادة رأسمالها ليصبح 837.7 مليون درهم بدلاً من 637.7 مليون درهم.

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