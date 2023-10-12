سوق دبي يصعد بأعلى وتيرة في 3 أسابيع بمكاسب 7 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي أمس بـ0.77 % أو ما يعادل 31.12 نقطة، وهو أعلى وتيرة ارتفاع يومية في 3 أسابيع تقريباً، وتحديداً منذ جلسة 21 سبتمبر الماضي، بدعم رئيسي من الأسهم القيادية، مسجلاً مستوى 4082.24 نقطة، ليحقق السوق مكاسب أمس، ويربح رأسماله السوقي أكثر من 7 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 680.5 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 687.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهما «تبريد» و«أمانات القابضة» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 4.6 و4.4 % على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 96.4 مليون درهم، بـ 29.6 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 322.9 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي، ارتفاع أسهم سلامة 3.5 %، وشعاع كابيتال 2.9 %، وديوا 2.4 %، وزاد والإمارات دبي الوطني 2.3 %، وإعمار العقارية 1.8 %، وإعمار للتطوير 1.3 %.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار أكثر من 45 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 179.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 134.9 مليون درهم.

مكاسب

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 22 مليار درهم أمس، في جلسة منتصف الأسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.454 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 3.476 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.788 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 312.2 مليون سهم عبر تنفيذ 24.6 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بـ0.35 % إلى مستوى 9647.76 نقطة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 224.7 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 123.98 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 95 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، فودكو الوطنية 5.3 %، وغذاء القابضة 5.1 %، و«إنفيكتوس للاستثمار» 4.7 %، و«أدنوك للتوزيع» 3.5 %، و«حياة للتأمين» 3 %، و«طاقة» 2.5 %، و«الدار العقارية» 2.5 %.

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