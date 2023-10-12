900 مليار دولار سوق الميتافيرس بحلول 2030

المصدر: دبي - البيان

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أظهر بحث جديد أصدرته مؤخراً شركة «بين أند كومباني» أنه يمكن أن تصل قيمة سوق الميتافيرس إلى 900 مليار دولار، بحلول عام 2030، رغم أنه قد يظل في مكانها ضمن مرحلة التطور، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات أخرى على الأقل.

وأفاد تقرير«إزالة المقارنة المبالغ فيها من الميتافيرس»، الذي قدمته شركة «بين أند كومباني» بأن عالم الميتافيرس يوفر فرصاً اقتصادية حقيقية، ومتزايدة للشركات، ومن المرجح أن الشركات، التي تشارك في المراحل الأولى من تطوير الميتافيرس، والمعروفة باسم «المرحلة الأولية»، على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، أن تكون الأكثر نجاحاً في السوق.

وقال كريس جونسون، الشريك في ممارسات التكنولوجيا بشركة «بين أند كومباني»: «مع التطور السريع، الذي يشهده عالم ميتافيرس رأينا أن هذه الأنواع من التقنيات تترسخ في صناعات مختلفة، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك منصات الألعاب، التي تضم مئات الملايين من المستخدمين النشيطين شهرياً، ورغم أنه ليس من الواضح على الفور كيف ستتطور الأوضاع فإن البحث يظهر أن هناك خمسة مجالات تنافسية يجب على المديرين التنفيذيين أخذها في الاعتبار إذا كانوا يرغبون في المضي قدماً، والتوسع في نهاية المطاف.

إنها رحلة مستمرة نحو تجارب غامرة وتعاونية إلى مستوى أعلى، بفضل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الأساسية». ونظراً لأن تطبيقات المستهلكين والمؤسسات أصبحت غامرة وتعاونية بشكل متزايد فقد وجد تقرير شركة «بين أند كومباني» أنه من غير المرجح أن يظهر الميتافيرس باعتباره منصة واحدة.

وبدلاً من ذلك قد تتخذ الأنظمة الأساسية، التي لديها قاعدة هائلة من المستخدمين في الوقت الحالي خطوات، لتصبح غامرة وجذابة إلى حد أبعد، في حين ستحاول البيئات الأصغر حجماً، التي تشبه الميتافيرس استقطاب قواعد مستخدمين أكبر.

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