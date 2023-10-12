انطلاق أعمال البناء في مشروع «خليج الجنوب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي الجنوب للعقارات» عن انطلاق أعمال البناء للمرحلتين الأولى والثانية لمشروع «خليج الجنوب»، وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن تعيين «جينكو للمقاولات العامة»، لتتولى مهام عمليات البناء لهذا المشروع المميز.

وأعلنت دبي الجنوب للعقارات أيضاً عن إطلاق المرحلة الثالثة المقرر إنجازها في الربع الثالث 2026، وعلى ضوء الاهتمام الكبير من المشترين تعمل الشركة على تسريع إطلاق المراحل المستقبلية، وتضم المرحلة الثالثة 213 وحدة، تتألف من 40 فيلا مكونة من ثلاث غرف، و88 فيلا من أربع غرف، إضافة إلى 54 فيلا من خمس غرف، و31 فيلا فاخرة من خمس إلى سبع غرف.

ويقع المشروع في قلب المنطقة السكنية بدبي الجنوب على امتداد شارع إكسبو، وسيضم أكثر من 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلو متراً واحداً، وممشى بطول 3 كيلو مترات على الواجهة المائية يضم مقاهي، وشواطئ متعددة ومركز المجمع ومراكز للياقة البدنية وحدائق خاصة. يضاف إلى ذلك مركز للتسوق وسبا مشهور ونوادٍ خاصة للأطفال ونادي الرياضات المائية وحمامات السباحة، فضلاً عن حدائق خاصة حول البحيرة وشواطئ خاصة، والعديد من الخدمات والمرافق الأخرى، التي تضمن أسلوب حياة فاخر للمقيمين ضمن المشروع وفي دبي الجنوب.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: «يسعدنا تدشين أعمال البناء في هذا المشروع الفريد، الذي استحوذ على اهتمام المشترين منذ إطلاقه، حيث تمكنا من بيع مراحله الثلاث الأولى بالكامل، الأمر الذي يشجعنا على إطلاق مراحل إضافية، لتلبية الطلب المتزايد على العقارات المجهزة بالمرافق الحديثة، التي تقدم نمط حياة راقياً للسكان، ويأتي ذلك من منطلق التزامنا الراسخ بطرح مشاريع متميزة قادرة على تجاوز توقعات عملائنا».

وتعمل «دبي الجنوب» على تعزيز المنطقة السكنية بالمرافق المريحة والملائمة، بما في ذلك مدرسة تعتمد المنهج البريطاني، حيث بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المقرر أن تفتح باب التسجيل للطلاب في نهاية العام، وتم تعزيز المشروع أيضاً بالحدائق العامة والملاعب الرياضية والمحلات التجارية وهايبرماركت تبلغ مساحته 50,000 قدم مربعة، تم افتتاحه في مارس 2023، ومسجد ومحطة بترول، وخط عام للحافلات يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو، وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة يستمتعون بنمط الحياة المميز ومجموعة من المرافق، والعديد من المجمّعات السكنية المسورة، التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.

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