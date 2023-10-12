جائزتان لـ«الإمارات الإسلامي» من «إنترناشيونال فاينانس»

المصدر: دبي - البيان

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حصل «الإمارات الإسلامي»، على جائزتين رئيسيتين، خلال حفل توزيع جوائز «إنترناشيونال فاينانس» لعام 2023.

وتقديراً لمساهمته المتميزة في توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة في الإمارات، والتزامه بتوفير تجارب رقمية تركز على المتعاملين، حصل «الإمارات الإسلامي» على جائزة «البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات، ويتصدر المصرف مسار الابتكار الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية .

وعدا عن كونه أول مصرف إسلامي في الإمارات يقوم بطرح ثلاث منصات دفع رقمية، عبر الأجهزة المتنقلة- وهي على وجه التحديد «أبل باي»، و«جوجل باي»، و«سامسونج باي»- أصبح «الإمارات الإسلامي» كذلك أول مصرف إسلامي في العالم يقدم لمتعامليه خدمة الدردشة المصرفية، عبر «واتساب».

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