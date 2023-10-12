رئيس «إينوك» التنفيذي ينال جائزة طريق الحرير الجديد

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أقيمت فعاليات الدورة الـ11 منتدى أسواق الطاقة في الفجيرة، والتي تسلم خلالها سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك جائزة «طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام 2023»، وذلك لمساهمته في دعم استمرارية تدفقات الطاقة العالمية ضمن قطاع التكرير.

وسلم الجوائز الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، وذلك ضمن الدورة السادسة من جوائز «طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام»، وتحتفل هذه الجوائز برواد القطاع ممن أسهموا في مسيرة تحول أسواق الطاقة عبر الطريق التجاري القديم الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي التكريم بناءً على الإنجازات على صعيد التأثير والشراكات والتفكير الإبداعي الخلاق والرؤى المستقبلية بعيدة المدى، والاختيار يأتي من قبل لجنة دولية متخصصة.

وقال سيف الفلاسي: «الجائزة شهادة على الجهود المستمرة لمجموعة إينوك لتلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة على الصعيدين المحلي والدولي». وأضاف: «الفوز بالجائزة لا يمثل إنجازاً شخصياً، بل يجسد ثمرة التعاون الحقيقي لكل فرق المجموعة التي تواصل دعمنا في تنفيذ التزاماتنا للارتقاء بقطاع الطاقة».

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