تعاون بين «إحصاء أبوظبي» ووكالة الإحصاء الكندية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام وفد من مركز الإحصاء في أبوظبي بزيارة رسمية إلى وكالة الإحصاء الكندية، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات حول إدارة وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، كما شارك الوفد في جلسات المؤتمر الإحصائي العالمي الـ 64.

ضم الوفد بدرية عبدالله عبيد، المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف والاتصال، والدكتورة هيفاء علي الحمداني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط بالإنابة، ورابعة محمد بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة، ومدير معهد التدريب الإحصائي التابع لمركز الإحصاء في أبوظبي، وعدد من المسؤولين والموظفين من مختلف قطاعات المركز،

وبحث وفد المركز مع فريق وكالة الإحصاء الكندية ترسيخ التعاون، ضمن استراتيجية مستدامة لتبادل الخبرات حول أفضل ممارسات تطوير العمل الإحصائي، ودعم متخذي القرار .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز