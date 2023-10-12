ميناء الفجيرة ينفذ رصيفين للبترول بداية العام الجديد

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف الكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، عن تنفيذ رصيفين بتروليين مع بداية العام الجديد لتلبية متطلبات النمو المستقبلي لنشاط التخزين والتجارة بالميناء، جاء حديثه خلال انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة بالفجيرة، التي ينظمها ميناء الفجيرة، وشهدت الفعالية حضور 300 من كبار المسؤولين والتنفيذيين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم، حيث تضمنت 20 جلسة وورشة عمل متخصصة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى استقبال ميناء الفجيرة حوالي مليون طن شهرياً من النفط الروسي، استناداً على أن روسيا ملتزمة بالتسعيرة العالمية والشحن بالتأمين وفقاً لموجهات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن إحدى غرف المنتدى خصصت جلساتها لمناقشة تداول النفط الروسي بالتسعيرة العالمية «الكاب».

مؤكداً حرصهم خلال هذه الدورة على إبراز ما هو جديد في إمارة الفجيرة بالتركيز عليها كمركز استراتيجي للهيدروجين في المستقبل بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في الطاقة النظيفة، لافتاً إلى حرصهم الدائم بالتنسيق مع منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) على خلق المزيد من الأراضي للمساعدة في التخطيط للنمو المستقبلي في المنشآت النفطية. وأكد أن الشركات باتت تتوافد للاستثمار في إمارة الفجيرة في مصافٍ متخصصة، حيث تنتج المصفاة نحو 25 ألف برميل - 100 ألف برميل يومياً.

وقال الكابتن موسى مراد: وصلت كميات الوقود الخالي من الرصاص حوالي 10 ملايين طن في السنة التي تنتج وتصدر من إمارة الفجيرة، وتمثل أسعارها الأفضل مع باقي الدول الأخرى، وهذا الأمر أدى إلى رغبة الكثير من الشركات في زيادة عدد المصافي.

وذكر الكابتن مراد أنهم يفكرون خلال هذه السنة الحالية في تداول 80 مليون طن على الأرصفة البترولية التي تشمل 12 رصيفاً بحرياً، موضحاً أن السعة الحالية تصل إلى حوالي 20 %.

كما وضح الكابتن مراد أنهم حريصون كشركاء استراتيجيين على تسخير كل ما لديهم من أجل دعم نمو كافة المشاريع لديهم، وأبرزها متابعة المشروع الرائد لشركة بترول أبوظبي «أدنوك»، والخاص بتخزين النفط تحت الأرض في جبال الفجيرة، بهدف التعرف على كل ما هو جديد، لافتاً إلى أنه في حال توجه المشروع للتصدير، يتحتم عليهم إضافة أرصفة جديدة تدفع عجلة النمو في عملياته، حيث إن لديهم ضمن المخطط 23 رصيفاً بحرياً وآخر عملاقاً، وذلك وفقاً للطلب المستقبلي والنمو.

وقال مراد تبلغ حالياً سعة التخزين في ميناء الفجيرة ما يقارب 78 مليون برميل، حوالي 11 مليون طن والتداول يصل إلى 80 مليون طن، أما التداول في أرصفة الميناء والأرصفة الخاصة الأخرى تصل فيها سعة التخزين إلى حوالي 130 مليون طن في السنة، في حدود 910 ملايين برميل في السنة.

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