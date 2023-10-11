«ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا» يبحث خطط الاستثمار والتجارة المستقبلية

المصدر: الشارقة - البيان

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في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وروسيا، نظَّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالتعاون مع مجلس الأعمال الروسي، في «بيت الحكمة»، «ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا»، بحضور أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وأوليغ فومين، القنصل العام لجمهورية روسيا الاتحادية في دبي والمناطق الشمالية.

وبمشاركة مجموعة من رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية بالشارقة وقادة الأعمال والمستثمرين الروسيين في الإمارة.

ونظمت «استثمر في الشارقة» جلسة حوارية بعنوان «الفرص الاستثمارية في الشارقة»، بمشاركة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ونجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وسلطت الجلسة الضوء على بيئة الشارقة الاستثمارية الملائمة للأعمال وخدمات الدعم المتاحة للمستثمرين، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في الشارقة.

علاقات راسخة

ترتكز العلاقات الاستثمارية بين الشارقة وروسيا على العلاقات الدبلوماسية الراسخة التي أسست بين الإمارات وروسيا في سنة 1971، ومنذ ذلك الحين، شهدت هذه العلاقات تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وتبرز البيانات قوة وديناميكية العلاقات الاستثمارية بين الشارقة وروسيا، إذ تعد الإمارة من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الروسية في دولة الإمارات؛ إذ تضم 777 شركة روسية، تعمل في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والخدمات والتجارة، كما تفتح هذه العلاقات آفاقاً جديدة للتعاون والتطوير المستقبلي بين الجانبين.



قاعدة مثالية

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الوجهات الرئيسة للمستثمرين الروس.

وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في اهتمامهم بالاستثمار فيها، فاستضافت الدولة مجموعة من الشركات الروسية في العام الماضي، وارتفع هذا العدد في العام الجاري، كما استضافت الدولة عدداً كبيراً من الزوار الروس في سنة 2021، وارتفع عددهم في سنة 2022، علماً أن هؤلاء الزوار ليسوا سياحاً فقط، وإنما أيضاً هم سياح ومستثمرون ورواد أعمال».

وأضاف: «إن توجه المواطنين الروس للانتقال إلى الشارقة بشركاتهم وأصولهم الاستثمارية هو المحور الذي يركز عليه الملتقى استجابة لاهتمامهم بالمشهد الاقتصادي المتنوع للإمارة، التي تحتضن مجموعة من الشركات الروسية سواء في أراضيها أو في مناطقها الحرة الست، حيث تستثمر هذه الشركات في منظومة الأعمال الحيوية للشارقة في مختلف القطاعات الاستثمارية كالعقارات والتكنولوجيا والزراعة والضيافة.

وأسهمت نقاشاتنا اليوم في تعريف المستثمرين بالفرص الواعدة في تلك القطاعات، والصناعات التي تتميز بها الإمارة وتجعل منها مركزاً إقليمياً رائداً على صعيد المنطقة، كما أن التسهيلات والخدمات الاستثنائية التي نقدمها تسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة».

وفي تعليقه على تنظيم الملتقى، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «تعد الشارقة قاعدة مثالية للشركات الروسية التي ترغب في التوسع إلى أسواق المنطقة والعالم .

وذلك بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الاستثمارية المحفزة، إلى جانب حزمة التسهيلات والمحفزات التي تقدمها الإمارة ما أسهم في نمو التجارة والصادرات بين البلدين، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى روسيا أكثر من 40 مليون درهم في سنة 2023».

وأضاف المشرخ: تستند العلاقات الاستثمارية بين الشارقة وروسيا إلى التعاون والتكامل في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ تشهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة والتبادل بين الجانبين.

وهذا يمثل امتداداً للعلاقات التاريخية بين جمهورية روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد الشريك الأول لروسيا بين دول العالم العربي؛ إذ وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، وبلغ عدد الشركات الروسية العاملة في الدولة نحو 4000 شركة في سنة 2023.

وفي مشاركته في الملتقى، أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس، أن قطاع الإعلام في الشارقة يتمتع ببيئة ومزايا استثمارية متعددة؛ نظراً لما تزخر به الإمارة من انتعاش اقتصادي وتوافر الموارد التجارية المتنوعة والجاذبة.

ودعا المدفع، المستثمرين الروس، إلى الاستثمار في مدينة الشارقة للإعلام شمس، لافتاً إلى ما تحظى به من بنية تحتية تتمتع بأعلى المعايير، إضافة إلى مجموعة من الحوافز والخدمات للمستثمرين الأجانب، وأبرزها السماح للمستثمرين الروس بتملّك مشروعاتهم بنسبة 100%، وأضاف المدفع تقدم شمس مجموعة من الخدمات الداعمة للمستثمرين، مثل تسجيل الشركات والتراخيص والحصول على التأشيرات.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يواصل مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، التزامه تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية ودعمها في إمارات الدولة السبع. ولا شك في أن إمارة الشارقة تمثل مركزاً مهماً للاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسة غير النفطية، التي تنسجم مع القطاعات ذات الأولوية في التمويل لدى مصرف الإمارات للتنمية، ومنها على سبيل المثال قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية. ومن هذا المنطلق، شكّلت هذه الجلسة منصة مهمة أتاحت للمستثمرين الروس تبادل الآراء وبحث فرص تعزيز الاستثمارات المستقبلية في إمارة الشارقة. ونتطلّع قدماً إلى التعاون مع مختلف المستثمرين من جمهورية روسيا الاتحادية والشركات الراغبة في الاستفادة من الحلول التمويلية المبتكرة التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.

ريادة الأعمال تفكير وعمل وتفاعل

من جهتها، قالت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): نسعى من حضورنا ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا، إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، وتشجيع جيل الشباب على استغلال الفرص في عالم ريادة الأعمال، بوصلهم بالتجارب العالمية الرائدة التي اختارت الشارقة مقراً لتطوير أعمالها؛ فالإمارة تثبت يوماً بعد يوم أنها مركز عالمي للابتكار والإبداع، وأن ريادة الأعمال أساس التنمية والازدهار، وأنها ليست مجرد ممارسة اقتصادية، بمقدار ما هي طريقة تفكير وعمل وتفاعل مع مجتمعات الأعمال العالمية، تمكّننا في مجملها من خلق مستقبل أفضل لبلادنا.

استثمر في الشارقة

بدورها، قالت مريم راشد بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: في سياق النقاشات التي أجريناها في الملتقى الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، نؤكد أن المجلس يوفر لسيدات الأعمال، ومن بينهن سيدات الأعمال الروسيات، فرصة فريدة للنمو والتقدم في مشهد الأعمال الحيوي لإمارة الشارقة، فنحن نؤمن بأهمية تمكين السيدات في عالم الأعمال، وعبر أكثر من عقدين بذلنا جهوداً حثيثة، وبعضوية أكثر من 2200 سيدة من مختلف الجنسيات في عدة قطاعات وصناعات متنوعة، يهدف المجلس إلى ترسيخ النجاح وتعزيز ريادة الأعمال في الإمارة.

وأضافت: تتضمن محفظتنا 45 مبادرة تقدم منصة لتنمية المهارات وإثراء المواهب، ويمكن لسيدات الأعمال الروسيات، تحقيق طموحاتهن وتطلعاتهن عبر برامجنا المتكاملة التي تسهم في تعزيز البيئة الصديقة للأعمال في الشارقة، والاستفادة من برامجنا التدريبية التي تقدم رؤى متعمقة في حالة السوق القائمة، واكتساب خبرة كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي الملتقى في إطار مسعى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) إلى دعم وتعزيز الروابط مع مجتمع المستثمرين، كما يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا والشارقة، وإبراز المزايا التنافسية للإمارة باحتسابها من أبرز الوجهات وأكثرها ملاءمة للاستثمار التجاري والصناعي، عبر عرض مجموعة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الشارقة للمستثمرين الروس.

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