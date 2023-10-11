النسخة الـ11 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة تنطلق 21 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن استضافة المحامي الأمريكي المعروف جيم ريكاردز، الذي يمتلك خبرات واسعة في الصيرفة الاستثمارية، ويعد مؤلفاً لعدد من أفضل الكتب مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز ويشتهر بخبراته الطويلة في قطاع المعادن الثمينة.

والذي سيلقي كلمة رئيسية أمام الحضور في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة المنعقد في 21 نوفمبر 2023، ويعد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة واحداً من أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يستقطب مجموعة واسعة من القادة والخبراء عبر القطاعين العام والخاص من مختلف قطاعات سلسلة قيمة المعادن الثمينة، بهدف مناقشة أهم التوجهات وأبرز التحديات في هذه الصناعة الدولية.

يمتلك ريكاردز مسيرة مهنية متميزة تجاوزت الثلاثين عاماً، شغل خلالها مناصب مرموقة في مؤسسات بارزة عدة، بما فيها «سيتي بنك» وصندوق «إدارة رؤوس الأموال على الأجل الطويل» وصندوق «كاكستون أسوشيتس»، وهو يشتهر بكونه خبيراً دولياً ومتحدثاً بارزاً في مجالات التمويل والمعادن الثمينة، كما أنه يقدم خدماته الاستشارية بانتظام للمستثمرين من الشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية.

وبجانب آرائه وتعليقاته على أداء الأسواق المالية في مختلف المنصات والوسائل الإعلامية الدولية، فإنه يعد كذلك مؤلفاً لمجموعة من أفضل الكتب مبيعاً، بما فيها «حروب العملات: افتعال الأزمة العالمية الجديدة» و«الحالة الجديدة للذهب» وأحدثها كتاب «متاهة الإمداد: كيف يؤثر انقطاع سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم وعدم الاستقرار السياسي على منظومة الاقتصاد العالمي».

فضلاً عن ذلك، يقدم ريكاردز خدماته الاستشارية لوزارة الدفاع الأمريكية ومجتمع الاستخبارات الأمريكية في مجال التمويل العالمي، كما أنه كان طرفاً مشاركاً ومساهماً رئيسياً في أول نموذج محاكاة للأزمة المالية على الإطلاق، والذي أجراه البنتاغون. وقد دعا ريكاردز إلى ضرورة العودة إلى الاعتماد على الذهب كمعيار دولي.

وخلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، سيشارك ريكاردز آراءه وأفكاره حول التوسع الأخير لمجموعة بريكس، بما في ذلك انضمام أعضاء جدد إليها مثل دولة الإمارات، كما سيتطرق إلى موضوع تطوير عملة جديدة تتبع هذه المجموعة، مسلطاً الضوء على التداعيات واسعة النطاق لهذه التطورات على منظومة الاقتصاد المالي الدولي وأسواق المعادن الثمينة.

وفي هذا الصدد، قال جيم ريكاردز: «تشهد السوق العالمية للمعادن الثمينة اليوم مرحلة استثنائية، ويأتي ذلك نتيجة لجملة من العوامل الرئيسية، أبرزها توسع مجموعة بريكس وانضمام أعضاء رئيسيين إليها، مثل دولة الإمارات، وهو ما يشكل تطوراً جديداً ومذهلاً يأتي في وقت تسود الأسواق حالة مستمرة من الشك وعدم اليقين بموازاة الإقبال المتزايد على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، فضلاً عن التقلبات الكبيرة في الأسعار. وإنني سعيد بقدومي إلى دبي والمشاركة في هذه النسخة المهمة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة».

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يسعدني الترحيب بجيم ريكاردز، المؤلف المعروف صاحب عدد من أفضل الكتب مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز وأحد أبرز المفكرين الدوليين في شأن الاقتصاد المالي العالمي، للمشاركة في نسخة العام الجاري من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة.

ولا شك أن حضور شخصية مهمة بحجم وقيمة جيم تؤكد المكانة العالمية للمؤتمر، بل وتعد شاهداً جلياً على ما يقدمه المؤتمر من أفكار وحلول وفرص في صناعة المعادن الثمينة في كل عام. وتحمل هذه الزيارة طابعاً خاصاً.

لاسيما في خضم ما تشهده أسواق المعادن الثمينة حالياً من عدم استقرار وظروف غير مواتية، بفعل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم والسياسات النقدية المتبعة في البنوك المركزية. ويراقب المستثمرون هذه التطورات عن كثب للخروج بأفضل الأفكار والآراء حول توجهات مستقبل الذهب والمعادن الثمينة. وإنني سعيد ومتحمس للغاية للاستماع إلى آراء وأفكار جيم في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل».

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