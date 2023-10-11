علي راشد الجروان: هدفنا الوصول إلى 300 ألف برميل يومياً بنهاية 2026

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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أكد سعادة علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دي أو" أن إنتاج الشركة وصل إلى 180 ألف برميل يومياً من ثلاث مواقع موزعة على جمهورية تركمانستان ومصر والعراق. وذلك خلال مشاركته في منتدى الطاقة المنعقد بإمارة الفجيرة.

وأوضح الجروان في تصريح خاص لـ "البيان" أن هدف الشركة هو الاستكشاف وإنتاج النفط، وتطرق إلى الشعار الجديد للشركة المتمثل في حرفي "دي أو" الذي تم إطلاقه قبل يومين الذي يمثل هوية الشركة الإماراتية وهو اختصار لاسم إمارة دبي وحرف "أو" الذي يعني النفط، لافتا إلى مساعيهم للوصول إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي في نهاية 2025، ومواصلة النمو للوصول إلى 300 ألف برميل يومياً بنهاية 2026.

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