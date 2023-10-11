كندا تستحوذ على نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بالنصف الأول

المصدر: دبي - بشار باغ

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تصدرت كندا الدول المصدرة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال النصف الأول 2023، حيث استحوذت على 49.9 % من إجمالي التدفقات بما يعادل 10.2 مليارات درهم، بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وحلت الولايات المتحدة ثانياً بـ2 مليار درهم، تلتها لاتفيا 1.3 مليار، والهند رابعة بـ 1.1 مليار، والمملكة المتحدة خامسة بمليار درهم. واستحوذت الولايات المتحدة على النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ136 مشروعاً بما يشكل 15.4 % من إجمالي المشاريع المسجلة.

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