5 أسهم تستحوذ على 70.4 % من سيولة «سوق دبي»

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 70.4 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 510.56 ملايين درهم، مع تركزها بشكل رئيسي في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة، وهي أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، و«الخليج للملاحة» و«العربية للطيران» و«دبي الإسلامي»، وبسيولة تجاوزت 359.7 مليون درهم في جلسة أمس.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 4051.12 نقطة، أمس، متراجعاً 0.12 %، وتصدر «تكافل الإمارات» و«أرامكس» ارتفاعات 18 سهماً في السوق، وارتفعا 3.3 و3.3 %. وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، وبسيولة ناهزت 176.7 مليون درهم، ومرتفعاً 2.55 %، عند 7.64 دراهم.

كما ارتفعت أسهم «وطنية إنترناشيونال» 3.27 %، و«الفردوس القابضة» 2.7 %، و«إعمار للتطوير» 1.45 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 24.4 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 180.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 156.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9613.83 نقطة، منخفضاً بـ0.17 %.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 8 %، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 7.5 %، و«مجموعة أرام» 5 %، و«بالمز الرياضية» 3.2 %، و«أسمنت الفجيرة» 3 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 217.3 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بـ 117.4 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» 77.4 مليون درهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 902.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و510.6 ملايين درهم في سوق دبي.

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