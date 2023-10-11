«أبوظبي الإسلامي» يتعاون مع «دي إتش إل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي توقيعه اتفاقية تعاون مع «دي إتش إل»، العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية، وبموجب هذه الاتفاقية يستفيد المصرف من خدمة «جو جرين بلس» من «دي إتش إل»، والتي تعد أحدث حلول الشركة لتعزيز تبني وتطبيق معايير الاستدامة، كما تنص الاتفاقية على استفادة مصرف أبوظبي الإسلامي من هذه الخدمة، لتخفيض بصمة الكربون المرتبطة بخدمات الشحن، التي توفرها «دي اتش إل»، حيث تعتمد خدمة «جو جرين بلس» على «وقود الطيران المستدام».

وتتماشي هذه الشراكة مع الهدف المحدث لدولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية بـ40 %، بحلول العام 2030».

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