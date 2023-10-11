«سلال» تستحوذ على حصة أغلبية في «سافكو»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت «سلال» الشركة العاملة في مجال الأغذية والزراعة والتكنولوجيا في أبوظبي على حصة أغلبية في مجموعة «سافكو» المتخصصة في مجال توزيع الأغذية والمشروبات ومقرها الإمارات.

ويعد هذا الاستحواذ الثاني من نوعه لـ«سلال» خلال 2023، حيث تضيف «سافكو» إمكانات تجارية مهمة، من خلال قدرات الاستيراد والتوزيع الحصري والتصدير لعدد من المنتجات الغذائية المدعومة بمرافق متطورة وعلامات تجارية محلية وعالمية، وقاعدة عملاء قوية في مجال الضيافة والمطاعم وخدمات التموين وشبكة تصدير تغطي 70 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز