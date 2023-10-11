«الإمارات للألمنيوم» تطور مصهراً في إندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وشركة التعدين الوطنية القابضة الإندونيسية «إينالوم»، استكمال عمليات التطوير، والبدء في تشغيل خمس خلايا صهر تجريبية في مصهر الألمنيوم في كوالا تانجونج التابع لشركة إينالوم، باستخدام التقنيات الصناعية للإمارات العالمية للألمنيوم، وتعتبر خلايا الصهر التجريبية الخطوة الأولى لمشروع تطوير كفاءة 298 خلية إضافية في خطوط الإنتاج 1 و3 للمصهر، وذلك من خلال زيادة قوة التيار الكهربائي المستخدم في الصهر من 195 كيلو أمبير إلى 215 كيلو أمبير، وتعزيز الطاقة الإنتاجية بنحو 10 %.

وقضى المهندسون والخبراء الفنيون للإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 10,000 ساعة عمل في مشروع تطوير مصهر كوالا تانجونج حتى الآن، خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ، منها 4,300 ساعة في المصهر، وقد شارك عشرون موظفاً من الشركة في مراحل مختلفة من المشروع، وجاوزت نسبة الكادر الوطني أكثر من ثلث المشاركين، فيما بلغت نسبة النساء الربع، وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتنفيذ مجموعة من عمليات التطوير المماثلة على نطاق واسع، عبر موقعها في جبل علي في دبي، والطويلة في أبوظبي على مدار العقود الأخيرة.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل الانتهاء من تطوير وتشغيل هذه الخلايا التجريبية خطوة مهمة للغاية في مسيرة نشر تقنيات الإمارات العالمية للألمنيوم الصناعية إلى إندونيسيا، وكذلك لشراكتنا الاستراتيجية مع إينالوم، ويتمتع فريق التكنولوجيا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسجل حافل بالنجاح، يمتد لعقود من الزمن؛ ما يعزز مكانة الشركة في دولة الإمارات، وعلى المستوى الدولي على حد سواء».

ويتضمّن تطوير خلايا الصهر التجريبية في كوالا تانجونج إجراء تحسينات كبيرة على البنية الفوقية وهيكل الخلايا، إضافة إلى دمج نظام التحكم في خلايا الصهر، الذي طورته الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو برنامج متطور يعمل على زيادة إنتاج الألمنيوم إلى أقصى حد، مع تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات البيئية.

ووقعت «الإمارات العالمية للألمنيوم» اتفاقية منفصلة مع إينالوم تمنح الشركة الإماراتية الحق الحصري في ترخيص تقنية الصهر «DX+ Ultra» الخاصة بها لشركة إينالوم، لاستخدامها في توسعة مصهر كوالا تانجونج، بعد دراسة جدوى مشروع التوسعة.

كما يحق لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على حصة أقلية في المشروع، وشراء الجزء الأكبر من الألمنيوم المنتج، وتسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستثمار في المشروع أو شراء الألمنيوم المُنتج لواقع أن هذا المشروع يستخدم الكهرباء المولدة عن طريق الموارد المتجددة، إذ يستخدم مصهر الألمنيوم الموجود في كوالا تانجونج الطاقة الكهرومائية في عمليات إنتاج الألمنيوم.

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