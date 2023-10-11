6 آلاف جهة عارضة من 180 دولة تشارك في «جيتكس» الاثنين

المصدر: دبي - البيان

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تطلق دبي العنان لموجة جديدة من الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل، حيث تستضيف الإمارات أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، مع اجتماع نخبة من ألمع العقول والحكومات والشركات ذات التطلعات المستقبلية لإعادة رسم حدود اقتصاد الذكاء الاصطناعي وتشكيل مستقبل التحول التكنولوجي المقبل في العالم.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، تنعقد النسخة الثالثة والأربعون من «جيتكس جلوبال» – معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم - في مكانين ضخمين، لاستضافة ما يزيد على 6000 جهة عارضة وأكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة؛ ويقام خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

في حين سينطلق معرض «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر الجاري في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر بمشاركة ما يزيد على 1800 شركة ناشئة؛ حيث يستكشف المشاركون الفرص المستقبلية المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

وسيقام هذا الحدث العالمي المزدوج، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2.7 قدم مربع متفوقاً على نسخته السابقة بزيادة قدرها 4 %. وسيجتمع فيه العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والذي تم اختياره من قبل مجلة تايم كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي في 2023: «حريصون على العمل إلى جانب صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ضماناً لأن يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع.

ولا ريب أن جيتكس جلوبال يشكل المنصة الأمثل؛ والملتقى الذي يجمع أفضل العقول وأكثرها إبداعاً وابتكاراً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا.

وبالاستفادة من المكانة الراسخة لإمارة دبي بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، سنواصل من خلال جيتكس جلوبال دفع حدود الابتكار وتسليط الضوء على المزيد من القدرات التكنولوجية الرائدة، بما في ذلك القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، لتصبح بدورها مصدر إلهام للجميع وتسهم بتشكيل مستقبل أفضل».

وأضاف معاليه خلال مؤتمر صحافي: «لقد شهدنا زيادة لافتة في عدد المشاركين في جيتكس جلوبال، ولا شك أن هذا النمو يعتبر شهادة حقيقية على الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا».

تحفيز استثمارات رأس المال الجريء

مع توجه أنظار العالم نحو دولة الإمارات ، سيستضيف «إكسباند نورث ستار» أكثر من 1000 مستثمر من 70 دولة يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار، حيث يتطلعون إلى تحفيز استثمارات رأس المال الجريء في المشاريع الناشئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه الشركات الإماراتية على الحصة الكبرى من استثمارات تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022 والبالغ 4 مليارات دولار ، فوصل نصيبها من هذه الاستثمارات إلى 1.85 مليار دولار عبر 250 صفقة بزيادة قدرها 5 % مقارنة بالعام الماضي.

وبهذا الخصوص، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يعكس معرض «إكسباند نورث ستار» التزام دبي بتمكين الشركات الناشئة الطموحة في الإمارة.

ونتطلع من خلال هذا الحدث الضخم إلى إطلاق العديد من المبادرات الجديدة بما في ذلك «إنديا سنترال»، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ ومعرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100»، واللذان يعدان من أهم مبادرات الحدث التي ستجمع تحت مظلتها 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

كما سنطلق خلال معرض «إكسباند نورث ستار» برنامج (Launchpad Dubai)، وهو برنامج فريد من نوعه يستهدف دعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات لمساعدتهم في تأسيس وإطلاق أعمالهم في دبي.

ويوفر البرنامج لشركات التكنولوجيا العالمية خارج دبي ومنها الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، الفرصة لتأسيس نشاطها في دبي من خلال نافذة واحدة خلال معرض إكسباند نورث ستار».

وأضاف القرقاوي: «لا شك أن استضافة هذا الحدث ستمكننا من استثمار الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي من خلال توفير منصة مثالية للجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال وبين أبرز الخبراء العالميين في مختلف القطاعات والمبتكرين وشركات التكنولوجيا الناشئة.

ونتطلع إلى بلورة دور إكسباند نورث ستار المحوري في دعم جهودنا لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ومنصة تجمع منظومة الشركات الناشئة العالمية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ طموح الإمارة بأن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي».

أجندات التكنولوجيا الحديثة

سيشهد معرض «جيتكس جلوبال 2023» أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، حيث تعمل أكثر من 250 جهة حكومية على الارتقاء برؤاها المستقبلية التي تخص المدن الرقمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر التعهد بالتزامات جريئة لتحقيق التميز الرقمي.

سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجربة غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعالياتٍ مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام؛ وفعالية «جلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «لم يسبق لنا أن شهدنا مثل هذا الحماس والترقب لمعرض «جيتيكس جلوبال» خلال السنوات الأخيرة. ويقترن اسم المعرض هذا العام بالذكاء الاصطناعي تزامناً مع الترحيب الذي يشوبه الخوف والحذر تجاه هذا النوع من التقنيات.

ونحتضن اليوم أكبر معرض للذكاء الاصطناعي؛ «الذكاء الاصطناعي في كل شيء» بحضور أمهر مهندسي الذكاء الاصطناعي من شركات متعددة. ولم يقف «جيتكس جلوبال» عند هذا الحد، فقد ساهم أيضاً برفع سوية الخطاب الأخلاقي والاستكشاف التجاري للذكاء الاصطناعي».

نشر الذكاء الاصطناعي

يشارك في معرض «جيتكس جلوبال 2023» مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا هواوي ومايكروسوفت اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة «سيلز فورس» لأول مرة.

بالإضافة إلى وجود أكثر من 1000 شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن أكبر عرض وقمة للذكاء الاصطناعي لهذا العام. وتكشف هذه القمة كيف تدفع القوة الجديدة لشركات التكنولوجيا عجلة تطوير الاقتصادات وتغير حياة الحكومات والشركات والمجتمعات.

وبهذه المناسبة، قال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة: «نتصور مستقبلاً يعزز فيه الذكاء الاصطناعي قدرات الأفراد في جميع المهن لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة وإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم».

بدوره، علق الدكتور علاء الشيمي، المدير التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا: «يعد الذكاء الاصطناعي المفتاح الأساسي لإطلاق إمكانات التحول الرقمي وخلق قيمة جديدة لعملائنا وشركائنا.

ونحن في هواوي نلتزم بتقديم حلول ذكية ومبتكرة لتقنية المعلومات والاتصالات تدعم تحول القطاع وتساهم في تعزيز الأمن السيبراني وتحقيق أهداف الاستدامة».

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