جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق مبادرات حوكمة تكنولوجية في «جيتكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة مشاركته في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2023»، المقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة تحت شعار «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: تحويل المحاسبة والتدقيق»، من خلال إطلاق عدة مبادرات تكنولوجية تؤكد تفاني الجهاز في تمكين مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة في الإمارة.

وأعرب محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة، عن أهمية مشاركة الجهاز في أحد أهم الملتقيات التكنولوجية في المنطقة لأنه يوفر فرصة مثالية للأفراد لاستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف العلوي: «إن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في تشكيل عمليات التدقيق، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين لدفع عجلة التحول الرقمي في مجال المحاسبة والتدقيق، ما يضمن أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي والبيانات للحفاظ على الأموال العامة.

ويسمح لنا المعرض بمشاركة مبادرات جهاز أبوظبي للمحاسبة وإلقاء الضوء على الدور الريادي لتلك المبادرات». والجدير بالذكر أن جهاز أبوظبي للمحاسبة سيشارك في معرض جيتكس ضمن جناح حكومة أبوظبي، الذي يجمع تحت مظلته أكثر من 30 جهة حكومية من إمارة أبوظبي، متحدة تحت شعار «نقود المستقبل الرقمي».

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