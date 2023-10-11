مسؤولو «إس آند بي» لـ«البيان»: رفع توقعات نمو اقتصاد دبي إلى 3.26 % في 2023

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية (إس آند بي) توقعاتها لنمو اقتصاد دبي خلال العام 2023 من 3% خلال شهر مايو الماضي إلى 3.26%، كما تتوقع الوكالة نمو اقتصاد الإمارة 2.39% خلال العام 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن الموقف المالي لإمارة دبي قوي جداً مما يزيد من احتمالية توجهها إلى مزيد من تخفيض ديونها في المستقبل، مدفوعة بأداء القطاع العقاري القوي وأداء القطاع السياحي، وخطط الإدراجات لأصولها (شركاتها) في أسواق المال.

توقعات إيجابية

وتفصيلاً، وقال تريفور كولينان، مدير ـ التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي لدى «إس آند بي» في تصريحات خاصة لـ «البيان» على هامش مؤتمر عقدته الوكالة أمس في مركز دبي المالي العالمي تحت عنوان «المؤتمر السنوي للمالية الإسلامية 2023»، نتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 3.26% خلال العام الجاري، مرتفعاً عن توقعاتنا في مايو الماضي والتي كانت عند 3.0%، كما نتوقع أن ينمو اقتصاد دبي 2.93% خلال العام 2024.

وأضاف كولينان إن التوقعات الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارة تأتي مدفوعة بالزخم القوي الذي تشهده قطاعات السياحة والعقارات والتجارة والخدمات المالية والضيافة، مشيراً إلى أن قوة القطاع العقاري في الإمارة مكنته من مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية (مثل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة)، إلى جانب التصنيفات الإيجابية التي أصدرناها في الأشهر الأخيرة للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في دبي مثل إعمار وداماك ومجموعة جيمس التعليمية.

موقف مالي قوي

وأفاد كولينان: «من الممكن أن تتجه دبي إلى تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل استناداً إلى أن الأداء الاقتصادي للإمارة قوي جداً، ولديها موقف مالي قوي أيضاً كما تخطط الحكومة إلى مزيد من الإدراجات في أسواق المال، وبالتالي سيتوفر للإمارة المزيد من الموارد لتسديد الديون، ولذلك قد نرى في المستقبل اتجاهاً لمزيد من تخفيض الديون».

وأضاف «جميع الشروط الأساسية متوفرة للإمارة في حال اختارت تخفيض الديون، حيث إن عوائد الحكومة اليوم مرتفعة من المعاملات العقارية إلى جانب عوائد القطاع السياحي، وهو ما يدعم الموقف المالي للإمارة ويجعله قوياً، بالإضافة إلى خطط الإمارة لإدراج 10 شركات تملكها في أسواق المال كما أعلنت سابقاً، وبالتالي قد تستخدم عوائد الإدراج الجديدة في سداد الديون لو اختارت».

مرونة القطاع العقاري

بدورها، قالت سابنا جاغتياني، مدير ومحلل رئيسي – تصنيفات الشركات في الوكالة، إن أداء القطاع العقاري في إمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري كان «جيداً جداً» ولا يزال يسجل نمواً، ونتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يكون هناك استقرار في الأسعار مع استمرار الطلب بشكل فعال، كما نتوقع أن يتمتع القطاع بالمرونة الكافية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم، والتي لم يكن لها تأثير فعلي خلال الفترة السابقة.

وأضافت «نلاحظ أن أداء الرهون العقارية ليس بمستوى وسرعة أداء معاملات الكاش، وهذا أمر داعم بشكل قوي للقطاع، وهناك الكثير من التغيرات التي نشهدها اليوم في المنطقة ولا سيما مع قدوم الكثير من المستثمرين العالمين، ولذلك نتوقع أن يستمر الزخم بشكل إيجابي.

وقالت: «اليوم نرى الطلب بشكل رئيسي من الهند وروسيا وأوروبا مستمر بشكل قوي، وعدد المستثمرين اليوم من أوروبا كبير، وفي الواقع أن المستثمرين في بريطانيا في قائمة أكبر خمسة مستثمرين في القطاع العقاري في الإمارة خلال العام الجاري، إلى جانب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والذين لديهم حصة كبيرة من الاستثمارات».

10 % نمو التمويل الإسلامي

إلى ذلك، قال د. محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، «إذا نظرنا إلى صناعة التمويل الإسلامي والتي تشمل (البنوك الإسلامية – الصكوك - الصناديق - شركات التكافل) نلاحظ أن قيمتها وصلت إلى 3 تريليونات دولار في 2022 عالمياً بمعدل نمو بلغ 10% ونتوقع أن مستويات النمو والزخم ستستمر خلال العام الجاري، مدعومة بالفرص الموجودة في المنطقة، ولا سيما مستويات النمو السريعة في السعودية، ومستويات النمو في الإمارات خلال النصف الأول والتي تجاوزت مستويات ما شهدناه العام الماضي مدفوعاً بالنمو الكبير في الاقتصاد غير النفطي».

وأضاف: هناك زخم في ما يتعلق بسوق الصكوك، حيث شهدت الإمارات العديد من إصدارات الصكوك بالعملة المحلية خلال الفترة الماضية، وهذه الخطوة تهدف إلى تعميق أسواق المال في الدولة، وتسعى إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على هذه الخطوة، ونتوقع أن تزيد هذه الإصدارات في المستقبل.

ونوه دمق إلى أن دبي اليوم لديها واحد من أكبر البنوك الإسلامية، مثل بنك دبي الإسلامي، إلى جانب ناسداك دبي والذي شهد عدداً من إدراجات الصكوك المهمة خلال الفترة الماضية، وملاحظ استمرار هذا النمو بشكل جيد.

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