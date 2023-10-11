500 علامة تجارية تكشف عن منتجات جديدة في «الإمارات للعطور والعود»

المصدر: الشارقة - البيان

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يواصل «معرض الإمارات للعطور والعود»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، زخم فعالياته الممتدة حتى 14 أكتوبر الجاري، وسط إقبال متزايد من الزائرين وعشاق العطر والعود والمسك على أجنحته المحلية والعربية والدولية التي تعرض أحدث ابتكارات العطور وأندر أنواع العود عالمياً.

ويشارك في المعرض 500 علامة تجارية محلية وعالمية تستقطب روادها عبر إبراز منتجات تعرض أول مرة، وخلطات روائح اختار العارضون الكشف عنها عبر مشاركتهم بالحدث الذي يشهد حضور خبراء ومتخصصين في الصناعة بالمنطقة.

وأكد سلطان شطاف، المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، أن العلامات التجارية المشاركة في المعرض حرصت على إبراز تشكيلة واسعة من العروض الحصرية، والمنتجات الجديدة التي تقدم أول مرة في هذه المناسبة، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهرت فيه صناعة العطور والعود في الإمارات والمنطقة، ما زاد نسبة المبيعات المتوقعة لدى عدد كبير من الأجنحة المشاركة.

يواصل «معرض الإمارات للعطور والعود» فتح أبوابه يومياً من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً إلى الساعة 10.30 مساء، وفي يوم الختام، السبت المقبل، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساء.

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