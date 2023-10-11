«الوطنية العقارية» تعين مقاول بناء «399 هيلز بارك»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، عن تعيين شركة الساحل الشرقي للمقاولات والتجارة، مقاول البناء الرئيسي لمشروع «399 هيلز بارك» الذي تبلغ قيمته مليار درهم.

ويقع مشروع «399 هيلز بارك» المكون من برجين سكنيين في منطقة «دبي هيلز»، ومن المقرر إنجازه في الربع الأخير من العام 2025. وقال محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «نحن ملتزمون بالعمل مع أفضل الشركاء لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تطوير مشاريع سكنية استثنائية لمستثمرينا. يسعدنا أن نعلن عن تعيين الساحل الشرقي للمقاولات والتجارة كمقاول رئيسي للقيام بأعمال البناء في مشروع 399 هيلز بارك».

وقال المهندس أحمد الرقباني، المدير التنفيذي لشركة الساحل الشرقي للمقاولات والتجارة: «نحن فخورون بتعيين شركتنا مقاول البناء الرئيسي لمشروع 399 هيلز بارك ونؤكد حرصنا والتزامنا بإنجاز المشروع بأفضل المواصفات والمعايير المطلوبة. ويقع مشروع 399 هيلز بارك في موقع متميز. ونحن نتطلع للعمل سوياً مع الوطنية العقارية لإنجاز المشروع بنجاح».

تم إطلاق مشروع «399 هيلز بارك» في مايو 2023، وهو يقع داخل مجمع «دبي هيلز».

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